مال وأعمال

تتجه البورصة لتحقيق مكاسب سوقية رأسمالية تتجاوز نصف مليار دينار مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الحالي، حيث استقرت القيمة السوقية الرأسمالية عند مستوى 33.369 مليار دينار مقابل 32.861 ملياراً بمكاسب تجاوزت نصف مليار دينار. وقد بلغت مكاسب البنوك خلال أكتوبر الحالي حوالي 177 مليون دينار، حيث ارتفعت من 19.383 ملياراً مقابل 19.5 ملياراً، لتحصد البنوك ما نسبته 35.4 في المئة من اجمالي مكاسب البورصة. وفي سياق متصل أنهت البورصة تداولات اليوم الثاني على تباين حيث ارتفع المؤشر العام والرئيس بنسبة 0.01 في المئة و0.21 في المئة على الترتيب، بينما تراجع مؤشر السوق الأول 0.07 في المئة.

وارتفعت سيولة البورصة أمس 15.3 في المئة لتصل الى 22.52 مليون دينار مقابل 19.54 مليون دينار كما زادت الكميات بنحو طفيف الى 146.4 مليون سهم مقابل 146.35 مليون سهم. وسجلت مؤشرات 4 قطاعات ارتفاعاً تتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنمو نسبته 0.87 في المئة، فيما تراجعت مؤشرات 7 قطاعات أخرى بصدارة التكنولوجيا بانخفاض قدره 10 في المئة.

