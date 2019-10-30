مال وأعمال

أشار ديوان المحاسبة في ملاحظاته على الصندوق الكويتي للتنمية الى انعدام وتدني نسبة المنصرف من منح الصندوق لدعم اللاجئين السوريين في الدول المستحقة، حيث بلغ اجمالي المنح 250 مليون دولار لم يصرف منها سوى 34.9 في المئة في كل من سورية ولبنان وتركيا والأردن.

كما أوضح الديوان في ملاحظاته على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال العام المالي 2018/2019 أن الصندوق لم يقم بوضع معايير مناسبة لالغاء القروض للدول المستحقة، موضحاً أن هناك ضعفاً في الاجراءات المتخذة لتحصيل متأخرات القروض على الدول الممنوحة والبالغة 133.6 مليون دينار في 31 مارس 2019، حيث بلغت متأخرات الدول العربية 87% من اجمالي متأخرات الدول لغاية 31 مارس 2019.

وبين الديوان أن من بين ملاحظاته ارتفاع المخاطر نتيجة تعثر مجموعة أبراج كابيتال واعادة هيكلتها وفصل ادارة الصندوق عن الشركة الام وابعاد مؤسسيها عن ادارة أنشطتها اليومية والتي يسهم الصندوق الكويتي في أحد صناديقها الاستثمارية بمبلغ 20 مليون دولار.

