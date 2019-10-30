مال وأعمال

طوكيو - «رويترز» ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد على عام مع اقتراب المفاوضين من الولايات المتحدة والصين من احتواء الحرب التجارية بينهما ما يعزز توقعات أرباح الشركات. وصعد المؤشر نيكي 0.47 في المئة ليغلق عند 22974.13 نقطة. وفي وقت سابق ارتفع المؤشر إلى 23008.43 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 11 أكتوبر 2018، وارتفع المؤشر 14.25 في المئة منذ بداية العام. وأقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر بعد أن قال دونالد ترامب إنه يتوقع التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد.

