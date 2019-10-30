مال وأعمال

وقعت هيئة أسواق المال بالكويت مذكرة تعاون مع «معهد حوكمة»، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في الكويت، ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وبين سائر مؤسسات الدولة بشكل خاص.

وتم توقيع المذكرة في مقر هيئة أسواق المال، حيث وقعها من الجانبين أ. د. أحمد الملحم، رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال ود. أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ «معهد حوكمة»، بحضور عدد من المديرين وكبار المسؤولين من الطرفين.

قال أ. د. أحمد الملحم: ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة أسواق المال في تحقيق أهدافها الرئيسة لا سيما في إرساء ممارسات حوكمة الشركات السليمة، تماشياً مع الوتيرة المتسارعة للتغيرات والتطورات في هذا المجال سواء على المستوى الإقليمي والعالمي، الذي بدوره يعكس الحاجة الملحة للتعاون مع مؤسسات ناشطة في هذا المجال لا سيما في جانب التعليم والتدريب لمواكبة تلك التغيرات والتطورات.

وعبّر الدكتور أشرف جمال الدين عن ترحيبه بهذا التعاون مع هيئة أسواق المال، ضمن رؤية الكويت لتعزيز ممارسات الحوكمة في القطاعين الحكومي والخاص، والتي ستسهم في تمكين مزيد من الشركات والمؤسسات بالمنطقة من الاستفادة من خبرات «معهد حوكمة»، ورفع مستوى الشفافية، مشيراً إلى أن نشر مثل هذه الممارسات بين الشركات المدرجة في أسواق المال، يساعد على استقرار الأسواق ويزيد من مستوى الاستثمار فيها.

وقال: «نتطلع من خلال المذكرة إلى زيادة قدرات الشركات المساهمة في الحصول على التمويل اللازم بكلفة أقل، وبالتالي التوسع في نشاطها، وتقليل المخاطر، وبناء الثقة مع أصحاب المصالح، فمن خلال ممارسات الحوكمة الرشيدة يمكن حماية الاستثمارات من التعرض إلى خسائر، ومن ثم تعظيم عوائد الاستثمار وحقوق المساهمين والقيمة الاستثمارية للشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالي».

