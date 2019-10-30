مال وأعمال

حققت الشركة الكويتية للاستثمار 12.8 مليون دينار أرباحًا صافية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019، بواقع 20 فلسًا للسهم الواحد، مقابل 13.6 مليون دينار في الفترة المماثلة من 2018.

وعلق رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي على هذه النتائج بالقول: إن النتائج المالية للشركة تحمل مؤشرات إيجابية عديدة، رغم انخفاضها المحدود، حيث حافظت الشركة على إيراداتها التشغيلية عند مستوى 24 مليون دينار عن الـ 9 أشهر الأولى من 2019، إلى جانب الحفاظ على مستويات الربحية على مدى الفصول الثلاثة.

وأوضح في بيان صحافي صادر عن الشركة، أن الكويتية للاستثمار بصدد تحديث استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة، بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية العالمية لتتواكب مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن النتائج التي حققتها الشركة خلال الأعوام الأخيرة تأتي بفضل دعم رئيسي من استراتيجيتها، والتي تشير إلى متانة الوضع والنمو المستدام في جميع المؤشرات، ما يؤكد جودة أصولنا وسلامة سياساتنا وتوجهاتنا الاستراتيجية العامة.

وأفاد السبيعي بأن الشركة حققت أداءً جيدًا خلال فترة الربع الثالث من العام، رغم التراجع في أسواق المال الإقليمية خلال شهري أغسطس وسبتمبر نتيجة التقلبات التي تشهدها المنطقة.

وذكر أن الكويتية للاستثمار نجحت في الاستحواذ على عقارين استثماريين في ألمانيا خلال العام الحالي 2019 بقيمة إجمالية تقدر بـ 66 مليون يورو وبعوائد متوقعة في حدود 8 في المئة، منوهًا إلى أن هذه الأصول الجيدة تُعد استمرارًا لجهود الشركة في اقتناء الاستثمارات المدرة وفقاً لسياستها الاستثمارية الرشيدة.

وفيما يتعلق بأداء محافظ وصناديق الشركة بين السبيعي، أن صندوق الرائد حقق أداءً متميزًا بعوائد جاوزت 9 في المئة عن الأشهر التسعة الأولى من 2019، رغم الانخفاض الذي واجهته أسواق الم ال خلال الربع الثالث من العام، كما حقق صندوق الكويت الاستثماري عوائد بلغت 5 في المئة حتى نهاية الربع الثالث من العام، فيما حققت المحافظ العالمية للشركة أداءً أفضل بعوائد بلغت 19.5 في المئة عن الفترة نفسها. وقال السبيعي إن الشركة تتطلع إلى مواصلة تحقيق النمو في جميع مؤشراتها المالية، وزيادة عوائد استثماراتها محليًا وعالميًا، الأمر الذي تطلب منا العمل على تحديث استراتيجية الشركة للمرحلة المقبلة، لاسيما وأن هناك متغيرات اقتصادية دولية تحتم إجراء مثل هذه التحديثات، للمضي قدمًا عند تطبيقها في تحقيق مزيد من النمو الذي يحقق ويلبي تطلعات الملاك والمساهمين.

