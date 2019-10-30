مال وأعمال

أعلنت مجموعة «إيكويت»، عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثالث من العام 2019، محققة أرباحاً بلغت 264 مليون دولار (قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك)، بانخفاض مقداره 52 في المئة عن أرباح الربع الثالث من السنة الماضية 2018 والتي بلغت حينها 547 مليون دولار كما حققت المجموعة إيرادات بلغت 811 مليون دولار بانخفاض مقداره 35 في المئة عن إيرادات الربع الثالث من السنة الماضية 2018 التي بلغت حينها 1,247 مليون دولار ووصل صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب إلى 143 مليون دولار مع نهاية الربع الثالث من العام 2019، بانخفاض مقداره 65 في المئة عن أرباح الربع الثالث من السنة الماضية 2018 والتي بلغت حينها 406 مليون دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت، د. راميش راماجندران:»مازلنا نرى طلباً متنامياً وثابتاً في الأسواق، لكننا نواجه انضغاطاً في هامش العوائد نتيجة استمرار حالة عدم التيقن من الرسوم الجمركية في آسيا. وإن الكلفة الأكثر انخفاضاً في جميع أصولنا تساعدنا على الاستمرار في العمل بأقصى المعدلات».

وأضاف أن نعلن عن بدء العمليات التشغيلية في أويستر كريك أم إي جلوبال بولاية تكساس في أكتوبر 2019، وهو الأمر الذي تم بنجاح قبل الموعد المقرر، وضمن الميزانية المحددة، وهو ما يجعل ايكويت تحقق تميزاً تشغيلياً من جديد، وقدرة على الوفاء بالتزاماتها لعملائها ومساهميها».

