مال وأعمال

وقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» اتفاقية تعاون مع «شركة حسن أبل لمواد البناء»يقدم من خلالها مزايا وحلولاً تمويلية لعملائهما المشتركين الراغبين في الحصول على تمويل لمواد تشطيبات البناء ، ضمن جهود «بيتك» لخدمة عملائه ودعم قدرات الشركات الوطنية العاملة في السوق، وتوسيع دوره في مجال التمويل المقسط الإسكاني وتمويل المستهلك وتعزيز حصته السوقية كأحد أكبر وأهم الجهات العاملة في هذا المجال.

وقال المدير التنفيذي للمنتجات التمويلية للأفراد في «بيتك» عادل الرشود فى تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية مع «شركة حسن أبل لمواد البناء» إنه بموجب الاتفاقية سيقوم «بيتك» بتوفير الخدمات والحلول التمويلية المناسبة لعملائة الراغبين بشراء خدمات توريد المواد الإنشائية من شركة حسن أبل لمواد البناء ذات التاريخ العريق في هذه المجالات ، بحسب الضوابط الائتمانية الخاصة بالبنك والسياسة البيعية الخاصة ، وذلك بنظام الأقساط بدون أرباح التى تتيح للعملاء صفر أرباح من مدة المعاملة.

وأكد الرشود أن الاتفاقية تعزز جهود «بيتك» المستمرة لبناء علاقات استراتيجية ممتدة مع الشركات العاملة في مختلف المجالات بالسوق الكويتي، وتقديم أفضل المنتجات التمويلية المميزة المشمولة بتسهيلات شاملة وعروض حصرية لعملائه، ما يسهم في دفع حركة الاقتصاد، وتنويع منتجات التمويل المقسط الإسكاني ليشمل مختلف الاحتياجات والمتطلبات التي يتطلع اليها العملاء، بما يعزز مكانة «بيتك» وريادته في تقديم خدمات تمويلية مميزة.

وأضاف: «سنعمل لتوفير حلول تمويلية للعملاء الراغبين في الاستفادة من خدمات ومنتجات شركة حسن أبل لمواد البناء للمحافظة على حصتنا السوقية وتنميتها، وتوفير حلول ائتمانية مبتكرة ومناسبة تلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم»، معربا عن ثقته بقدرة الجانبين على خدمة عملائهم المشتركين بمجموعة متنوعة من المزايا والتسهيلات، وتقديره الكبير للتعاون مع «شركة حسن أبل لمواد البناء».

وقال ان الاتفاقية سيتم ترجمتها خلال الفترة المقبلة في برامج وحملات تسويقية تخدم عملاء «بيتك» و«شركة حسن أبل لمواد البناء»»، وتقدم لهما مزايا وتسهيلات حصرية ، حيث يتميز «بيتك» بالتعاون مع شركائه فى تقديم مثل هذه البرامج والحملات التسويقية التي تسهم في تحقيق رواج في السوق وزيادة مبيعات الشركات، وتحقيق احتياجات العملاء ضمن أعلى مستويات الجودة. من جانبه، أشاد نائب المديرالعام في «شركة حسن أبل لمواد البناء» بدر بوشهري بالتعاون القائم مع «بيتك» والذى يؤكد دوره المهم فى تحريك عجلة السوق ودعم مبيعات التجار وخدمة الاقتصاد الوطني والاهتمام بشرائح عملائه وتلبية احتياجاتهم، مشيرا الى أن «شركة حسن أبل لمواد البناء» سعيدة بهذا التعاون الذي سيكون باكورة تعاون أوسع في مجالات ومنتجات جديدة بما يخدم العملاء المشتركين للجانبين .

