مال وأعمال

يطلق بنك الكويت الوطني النسخة الخامسة والعشرين لسباقه السنوي للمشي محتفلاً باليوبيل الفضي لهذا الحدث الرياضي والصحي غير المسبوق في الكويت، وذلك يوم السبت 7 ديسمبر 2019 وسيبدأ التسجيل في السباق إلكترونياً يوم الجمعة الموافق1 نوفمبر وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص للسباق.

ويقدم السباق هذا العام فرصة لجميع المشاركين للدخول في السحب الختامي والفوز بإحدى سيارتي رينو داستر ورينو ميغان آر إس 2020 المقدمتين من الشريك الاستراتيجي للسباق مجموعة البابطين، إضافة إلى مكافأة المتسابقين العشرة الأوائل من كل فئة مشاركة من النساء والرجال. كما يتضمن الحفل الختامي للسباق العديد من الفعاليات والنشاطات والمسابقات التي تحمل الكثير من الهدايا والجوائز للمشاركين. وقد خصص بنك الكويت الوطني على هامش السباق مجموعة من النشاطات والألعاب الرياضية للأطفال.

وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني منال المطر «إن بنك الكويت الوطني فخور بهذا المشروع الاجتماعي ذات الاهداف الرياضية والصحية الذي لم يسبق للكويت أن شهدت حدثاً بحجمه إن كان من حيث شعبيته التي تجاوزت الكويت أو من حيث الزخم الجماهيري الذي يستقطبه سنوياً». وأوضحت المطر أن السباق يفتح أبوابه أمام مختلف الاعمار للتسجيل والمشاركة مجاناً، مساهماً بذلك في ترسيخ ثقافة المشاركة الاجتماعية والرياضية، وهو الاثر الذي لا يمكن إغفاله على مدى ربع قرن من الأجيال الكويتية على اختلاف أعمارها.

