مال وأعمال

توقع رئيس لجنة السياسات والإعلام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.فهد الراشد صدور قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية خلال دور الانعقاد الحالي، مبيناً خلال اللقاء المفتوح الذي نظمه اتحاد المصارف، أول أمس، مع الفريق الفني للمنطقة الاقتصادية الشمالية ومسؤولين في البنوك المحلية، أن هناك لقاءات تمت مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لشرح القانون وإبداء وجهة نظر اللجنة الفنية المكلفة لدراسة المشروع بالكامل، مضيفاً أنه لا يزال في طور الدراسة . وفيما يخص الملاحظات التي طرحت من جهات اقتصادية عديدة أثناء مناقشة القانون، أكد الراشد في تصريحات على هامش اللقاء أنها كانت مهمة جداً ونتفهمها بالكامل خصوصاً وأنها تصب في المصلحة العامة . وتوقع أن يرى قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية النور في دور الانعقاد الحالي، بعد تقديمه من اللجنة التشريعية إلى مجلس الأمة لمناقشته وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأنه .كما توقع أن تصل الاستثمارت من 450 إلى 600 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية من عدة اطراف على مدى 15 عاماً .وتابع انه من الصعب حاليا الحديث عن حجم السندات التي سيتم إصدارها لتمويل البنية التحتية للمشروع . وعن كيفية تمويل البنية التحتية ودور الدولة فيها، أجاب ان الدولة ستقوم بتمويل جزئي خصوصاً، وأنها لم تدخر جهداً في توفير الأرضية المناسبة للمستثمرين، حيث اعطت أراضي يمكن الاستفادة منها، مضيفاً أن هناك صناديق ستقوم بتمويل البنية التحتية، والبنوك ايضاً سيكون لها نصيب وسيتم فتح الباب لكل من يرغب في تمويل البنى التحتية .

وقال الراشد خلال كلمته أن المادة المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في المنطقة الشمالية تم بشأنها نقاش طويل ليكون لدينا معايير عالمية تطبق في تلك المنطقة، متضمنة السياسة النقدية وسياسة الاعمال المالية والأعمال المصرفية وهي التي تحت رقابة البنك المركزي.

وبين أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي لضمان تطبيق أفضل وأحسن المعايير العالمية في ادارة الانشطة المصرفية حيث تم الاتفاق معهم على الأنشطة المصرفية والنقدية التي سيتم تطبيقها وكذلك القواعد والإجراءات لتكون مبنية على أحسن وافضل الانظمة العالمية لادارة المنطقة يكون لها كمرحلة اولى جانب مهم واساسي لان معظم الانشطة ستتعامل بالجانب المالي.

وأوضح الراشد اننا نعيش في عالم اقتصادي شرس والمنافسة فيه قوية بين قوى اقتصادية كبرى، مبينا ان الكويت دولة صغيرة ويجب أن نعرف ما هي مواردنا وإمكاناتنا، إلا أن لدينا طموحاً ببناء اقتصاد متنوع وأحد مكونات تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية الذي جاء انعكاساً للتحولات الاقتصادية العالمية والإقليمية وما يمر فيه الاقتصاد العالمي من تغيرات. وأضاف: في اعتقادي أنه من الضروري بناء الاقتصاد الرقمي وتطبيق التقنيات والرقميات والتي نرى أن هناك الكثير من المتغيرات الاقتصادية في هذا الخصوص، مبيناً أن تلك التطبيقات مهمة لهذا المشروع الاستراتيجي وإلا ستندثر بعد فترة قصيرة من الزمن. وأكد الراشد ان مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يِأتي ضمن رؤية الكويت 2035 وهي الرؤية ضمن الاطار الاكبر والتي تم اقرارها واعتماد توجهاتها وجزء منها هذه المنطقة بقيادة القطاع الخاص.

وأوضح ان توجهات رؤية 2035 ترتكز على ثلاثة عوامل رئيسة تكمل المشروع وهي أساسية لنجاحه، اولها اصلاح الجهاز الإداري للحكومة، وبناء على هذا الأمر تم تعيين مستشار عالمي بدأ حالياً في المرحلة الثانية من المشروع الذي يتكون من 4 مراحل رئيسة، متوقعاً الانتهاء من المشروع في مايو 2020.

وأكد ان التوجهات في هذا المشروع جدا مشجعة وسيكون له انعكاسات غير عادية على اجهزة الدولة والعاملين بها الى جانب التنويع الاقتصادي الذي يعتمد على الرقمية وهي في طريقها للدراسة والتطبيق.

ونحن نعمل في المنطقة الاقتصادية الشمالية في إطار منظومة كاملة ضمن رؤية 2035، ونسعى لتوفير بيئة حاضنة للمشروعات وإعادة تأهيل خريجي الجامعات من الشباب الكويتي ليكون مؤهلاً في المشروعات الاستراتيجية لهذا المشروع.

وأضاف صاحب السمو أمير البلاد يؤمن بإصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما يؤمن بأهمية تطوير التعليم بما يتوافق مع التطورات العالمية المتسارعة وتطبيق الذكاء الاصطناعي ومبادىء الإبداع والابتكار في المناهج التعليمية.

وأشار إلى أنه على مدى العشر سنوات القادمة سيتم تأهيل الخريجين للعمل في المشروعات التي سيتم بناؤها في المنطقة الاقتصادية الشمالية والتي تحتاج إلى نوعية مختلفة من البرامج التعليمية والمناهج التي يتم تطبيقها.

وعن الصناعة المصرفية في الكويت وأهميتها، أوضح الراشد أن صاحب السمو أكد بأنه ليس لدينا خيار سوى أن نتحول لمركز مالي وتجاري عالمي، مبيناً أن الكويت تعد ضمن أول 4 دول ظهرت فيها الصناعة المصرفية الاسلامية التي سيكون لها أكبر الأثر في المشروع، مبيناً أنه سيتم تلافي القصور الخاص بغياب إصدار الصكوك الاسلامية بجانب السندات خلال المرحلة المقبلة.

وفي ضوء رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، فإن هناك ما يقارب 50 ألف سلعة يتم تداولها عالمياً، إلا أنه ليس لدينا الإمكانية والطاقة لكل تلك السلع ويجب علينا أن نحدد ما هي السلع التي تتناسب مع طاقتنا وقدراتنا.

ومن جانبها، أوضحت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية م. سارة أكبر أن الفريق الاقتصادي يلتقي مع كل مؤسسات المجتمع المدني لشرح المشروع وأهميته، مبينة أن المشروع لن يتم الا اذا تكاتف الجميع.

وبينت أن أن القانون موجود في مجلس الأمة، إلا أن ذلك لا يمنع من اخذ الاقتراحات والأفكار التي من شأنها أن تثري المشروع للتعديل فيه والإضافة عليه.

وقالت ان فكرة هذا المشروع تقوم على إنشاء مؤسسة تملكها الدولة على غرار مؤسسة البترول الكويتية تشمل خمس جزر وشريطاً ساحلياً وأراضي بمساحة 1650 كيلو متراً مربعاً وان تطوير هذه الاراضي ضمن صميم عمل المؤسسة لتكون رافد أساسياً للميزانية في السنوات القادمة.

وقالت انه خلال 10 سنوات القادمة لايمكن الاعتماد على دخل النفط لتغطية ميزانية الدولة فلا بد من مشروع آخر يساند الميزانية.

أولوية للقانون

وبدوره، قال رئيس الفريق الاقتصادي بجهاز المنطقة الاقتصادية الشمالية عبدالله الشارخ أنه تم اعطاء القانون الأولوية للمناقشة في دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الفنية بالتنسيق مع رئيس اللجنة المالية وهناك مجهود كبير يقوم به المجلس في هذا الشأن. وأضاف ان الملاحظات على القانون كانت مجرد ملاحظات عامة وشاركنا هذه الملاحظات مع حوالي 18 جهة من وزارات ومؤسسات الدولة.

وبسؤاله عن حجم مشاركة البنوك في تمويل المشاريع التي سيتم طرحها في المنطقة، أجاب أنه سيتم اشراك البنوك على حسب قدرتها، موضحاً أن الرقم الوحيد الذي تم تحديده حتى الآن 100 مليون دينار فقط للمؤسسة التي ستقوم بادارة المشروع وهو قابل للنقاش والتعديل وهو رأس مال المؤسسة من ناحية أعمالها وليس للتطوير العقاري أو رأس المال في البنى التحتية.

وبخصوص حاجة المنطقة للتطوير، قال أنه تم اعداد دراسات مختلفة من مكاتب استشارية عالمية واعطونا تصور مبدئي للتطوير المحتمل المقدر من 15 إلى 20 سنة من ناحية الاستثمار الرأسمالي والمقدر بحوالي 22 مليار دينار .

وأوضح خلال العرض الذي قدمه أن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية يعدّ طوق نجاة لمستقبل الكويت بعيداً عن النفط واستنزاف الاحتياطات المالية من خلال تفعيل أسس التنمية المستدامة بقيادة القطاع الخاص بتمويل من الأسواق العالمية لتشكيل منطقة داعمة لأمن الكويت الداخلي والخارجي من خلال أهميتها الاستراتيجية الدولية، مؤكداً فوائده الأمنية للكويت على المستوى العالمي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى أنه تم إعداد دراسة شاملة لكافة نواحي المشروع وتوقعات لمدة 25 عاماً للمستقبل بما في ذلك إستراتيجية المنطقة، وخطة التطوير، ودراسة اقتصادية أولية تحتوي على التكاليف والعوائد على المشاريع المقترحة للمنطقة، مبيناً أن تلك الدراسة استغرقت أكثر من عام من أجل إعدادها.

وذكر أن مساحة المشروع تناهز الــ 1655 كلم2 من الأراضي، منها تقريباً 900 كلم2 صافي المساحة القابلة للتطوير بحيث ستجمع ما بين الأنشطة الاقتصادية، ومساحات ذات جودة معيشية عالية، ومحميات طبيعية.

وبيّن أنه تم اقتراح نحو 42 مشروعاً لديها جدوى اقتصادية في قطاعات مختلفة بتكلفة تصل إلى 22 مليار دينار حتى العام 2035 بتمويل من القطاع الخاص بشكل رئيسي مع معدلات عوائد استثمارية تتراوح ما بين 10 الى 20 في المئة، وتشمل الخدمات، والتكنولوجيا النظيفة، وصناعة الأغذية، وخدماتها اللوجيستية، وتجارة التجزئة، والتعليم، والمعاملات المصرفية، والرعاية الصحية، والسياحة، والميناء، والمنطقة الحرة، والأنشطة الثقافية، والخدمات الحكومية، والمرافق، وخدمات المواطن، ومركز تكنولوجيا فائقة، وشركات صغيرة ومتوسطة.

وقال إن الأثر الإيجابي المتوقع للمشروع في عام 2035 هو إضافة ما بين 5 إلى 7 مليارات دينار إلى الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وخلق ما بين 210-220 ألف فرصة عمل، مبيناً أن عدد سكانها سيصل إلى نحو 440 ألف نسمة.

وأفاد بأن المشروع سيتمتع بمجلس أمناء على مستوى عالمي يتمتع أعضاؤه بسيرة ذاتية مليئة بالإنجازات العالمية، حيث سيتم ترشيح وتعيين مجلس إدارة وجهاز تنفيذي محترف من خلال المجلس، مشيراً إلى أنه تم تحديد رأسمال للجهاز بنحو 100 مليون دينار مخصصة لأداء أغراضه وليس للاستثمار الرأسمالي في المشاريع.

وأوضح أن قانون المشروع مر على نحو 18 جهة حكومية وتم الأخذ باقتراحاتهم، مبيناً أنه أعطى الأولوية للنقاش في مجلس الأمة لمناقشته في دور الانعقاد هذا، متوقعاً أن يتم اقراره.

أمن دستوري

وأكد الخبير الدستوري محمد الفيلي اننا بصدد مشروع قانوني ملتزم بمعايير الأمن الدستوري، وأشار أن فكرة المنطقة الاقتصادية من المهم التأمل فيها في إطار، ما يمكن أن تدخل فيها كافة الافكار في الإطار القانوني السليم، وعند قراءة القانون وتحليله نجد أن المنطقة الشمالية هي منطقة مخصصة من إقليم الدولة، وهي موجودة في دول أخرى تستخدم في اطار قانوني متداول وموجودة لدينا كذلك كالمنطقة الصناعية في الشعيبة والقواعد القانونية هي التي تحدد نظامها القانون كذلك المنطقة الحرة في الشويخ.

وبين أننا أمام مشروع يجب أن يدار لمصلحه الدولة ووفق الشكل الدستوري بتخصيص جهاز متوافق مع المادة 133 من الدستور بقانون يرسم القانون اختصاصه وان يكون في نطاق الدولة ويجب ان تكون هناك جهة عليا تحاسبه وهو أمر موجود في الدستور امام مؤسسة عامة تنشأ بقانون وتستطيع هذه المؤسسة ان تتفق مع مؤسسات مثيلة لها لانها كيان قانوني وبين الفيلي انه يمكن تخصيص قوات حفظ النظام ولا يوجد ما يمنع وجود نموذج في قانون الهيئة العامة للبيئة ونحن نستخدمه كما لا يمنع من تخصيص دوائر قضائية والمنازعات العمالية والتحكيم التجاري ولا تتعارض هذه الفكرة مع تنظيم قضاء الدولة.

معايير واضحة

ردا على سوْال حول اختيار القائمين على المشروع بعيدا عن المحسوبية والواسطة، أكد المتحدثون في اللقاء أن اختيار القائمين على المشروع سيكون بناءً على معايير واضحة وسيكون للشباب مشاركات متميزة بناء على قدرات كل منهم، مضيفين أن القائمين على المشروع سيكونون نماذج جديدة وأصحاب خبرات رائدة في مختلف المجالات وفق السيرة الذاتية لكل متقدم.

البنوك الإسلامية غائبة

تساءل الرئيس التنفيذي لبنك «وربة» شاهين الغانم حول دور البنوك الاسلامية وإمكانية استخدام الصكوك والسندات الاسلامية في المشروع؟ وهل سيتم تنفيذ المشاريع عن طريق القروض واستخدام التمويل من البنوك الإسلامية خصوصاً أن تلك البنوك الاسلامية وحجمها كبير في السوق الكويتي واستخدام عوائد رأس المال في البنوك للمشروع.

دور كبير

أوضح د.فهد الراشد ان البنوك الاسلامية لها دور كبير ورائد في السوق الكويتي بناء على رؤية صاحب السمو امير البلاد، رغم اننا لاحظنا ان هناك عدداً من المؤسسات التي لم تترجم رؤية صاحب السمو إلى واقع ملموس وناجح . وأوضح ان التفكير العلمي السليم والتطبيق الجيد سوف ينعكس على اقتصاد الكويت بشكل عام وليس على المنطقة الاقتصادية الشمالية فقط.

مركز عالمي

أكد الراشد أن الكويت تستطيع أن تكون من العواصم الجيدة اقتصاديا في منطقة الخليج والعالم لاسيما وأن الكويت تمتلك بنوكاً ضمن الأربع مؤسسات مالية الإسلامية الأولى التي نشأت في المنطقة، مؤكداً على أن الكويت تستطيع جذب الكثير من رؤوس الأموال.

وأشار إلى انه اذا اردنا تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري بالمنطقة يجب أن يكون لدينا ما نقدمه من جديد.

شركات عالمية

أفاد المشاركون أن التعاقد سيكون مع شركات ومؤسسات عالمية ذات خبرات مما سيكون له دور كبير في بناء نموذج متميز في الكويت والمنطقة.