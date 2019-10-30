مال وأعمال

قال تقرير بنك الكويت الوطني من المنتظر ان بورصة الكويت ستتلقى دعما للسيولة ورسملة السوق من خلال طرحين عامّين أوليين لبورصة الكويت ومحطة الزور الشمالية في الربع الرابع من 2019، علما أن الاكتتاب مفتوح الآن لهذين الطرحين، ولذلك من الطبيعي أن تستفيد السوق الكويتية في المدى القصير من هذه التطورات المتوقعة كما أن احتمال طروحات نوعية إضافية ستعزز نطاق وحجم السوق في المدى الطويل ، لافتا الى انه سيتم الإعلان عن القرار النهائي (وهو شبه مؤكد) بشأن الانضمام الى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في نهاية ديسمبر 2019 على ان يدخل القرار حيز التنفيذ في مايو 2020.

وأشار التقرير الى تباطؤ ارتفاع الأسهم العالمية في الربع الثالث من 2019 مقارنة بالربعين السابقين، مدفوعاً بأداء الأسهم الأوروبية والأميركية. وقد أدى ضعف البيانات الاقتصادية، التي جاءت دون المتوقع، واحتمال خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي واستمرار ظروف عدم اليقين الخاصة بالتجارة، إلى زيادة قلق المستثمرين وتجنبهم للمخاطر، إذ توجهوا بشكل متزايد إلى الأصول الأقل مخاطرة كالدخل الثابت والذهب. وبذلك استمرت عوائد السندات بالتراجع وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات. وكان هذا التغير في التوجه جلياً في أسهم الأسواق الناشئة، التي كان أداؤها دون أداء الأسهم العالمية بهامش كبير في الربع الثالث من 2019. أما أسواق دول التعاون الخليجي فقد كان أداؤها متباينا، ولكن سلبيا بالإجمال بسبب الأوضاع الجيوسياسية السلبية وتقلب أسعار النفط، إضافة إلى تأثرها بالتطورات العالمية.

الأسواق العالمية

ارتفعت الأسواق العالمية في الربع الثالث من 2019 بفضل الأسهم الأوروبية والأميركية، بالرغم من أن هذا الارتفاع كان أقل الربعين السابقين. فقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي بنسبة 1.1 في المئة مقارنة بالربع السابق بفضل ارتفاع مؤشر Euro Stoxx 50 بنحو 2.8 في المئة ومؤشر نيكاي 225 بنحو 2.3 في المئة، فيما ارتفع مؤشرا داو جونز وS&P 500 بنسبة 1.2 في المئة. وتأثر أداء الأسهم العالمية بسبب الخسائر في الأسواق الناشئة، حيث تراجع مؤشر MSCI لهذه الأسواق بنسبة 3 في المئة مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك على الأرجح إلى تراجع ثقة المستثمرين وابتعادهم عن المخاطر. في ظل تباطؤ معدلات النمو وتصاعد التوترات التجارية مما أدى إلى قيام المستثمرين بإعادة تقييم مخاطرهم ومراكزهم الاستثمارية. وجاء أداء الأسهم المتواضع نسبيا في الربع الثالث من 2019 وسط تراجع توقعات النمو العالمي، واستمرار النزاع التجاري الأميركي-الصيني، وضعف البيانات الاقتصادية الأميركية والأوروبية.

الأسواق الإقليمية

كان أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام دون أداء أسواق الأسهم العالمية في الربع الثالث 2019. فقد تراجع مؤشرMCSI لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالربع السابق، ويرجع ذلك غالبا إلى السوق السعودي التي تراجع مؤشره بنسبة 8.3 في المئة، وكذلك مؤشر بورصة الكويت الذي تراجع بنسبة أقل بلغت 2.6 في المئة، والسوق القطري الذي شهد هبوطاً بنحو 1 في المئة. وجاء هذا التراجع وسط ارتفاع المخاطر الجيوسياسية وتقلب سعر النفط، بالرغم من دعم التدفقات غير النشطة الناجمة عن دخول بورصة الكويت في مؤشر S&P داو جونز للأسواق الناشئة في سبتمبر، إضافة إلى المرحلة الرابعة لإدراج السعودية في مؤشر FTSE للأسواق الناشئة أيضا في سبتمبر، وثاني مرحلة من إدراج السعودية في أغسطس في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وجاء الضغط الإضافي على الأرجح من عمليات جني الأرباح، وذلك بعد أن ارتفعت الأسواق الكويتية والسعودية في النصف الأول من السنة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات تقييم الأسهم.

وقد تعاني أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلا من الضغط على أسهم البنوك الناتج عن الخفض الأخير في أسعار الفائدة (باستثناء الكويت) والذي قد يؤثر على ربحيتها. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك حاجة لمحفزات جديدة لدعم السوق السعودي مع استكمال عمليات الإدراج في المؤشرات الرئيسة تقريبا. اما بالنسبة للكويت، وكان أداء الأسواق الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي جيداً نسبيا في الربع الثالث من 2019، حيث ارتفعت بورصات دبي وعمان والبحرين بنسبة 4.6 في المئة و3.4 في المئة و3.1 في المئة على التوالي مقارنة بالربع السابق. وكانت هذه الأسواق قد شهدت أداءً أضعف في 2018، وكانت عند مستويات تقييم منخفضة نسبيا في بداية السنة، ما جعلها تجتذب المستثمرين الباحثين عن تحويل رأس المال إلى أسواق لديها فرصاً واعدة. ان المخاطر التي أبرزناها في تقريرنا عن الأسهم في الربع الثاني من 2019 قد اصبحت أكثر وضوحا في الربع الثالث من 2019، فمع استمرار النزاعات التجارية والمخاطر الجيوسياسية وتقلب سعر النفط، وتراجع توقعات نمو الاقتصاد العالمي ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تأكد الآن، فإننا نتوقع استمرار ظروف عدم اليقين والتقلب في أسواق الأسهم الإقليمية وسيستمر المستثمرون على الأرجح بموقفهم الحذر من الاسواق العالمية وبالأخص الأسواق الناشئة في الربع الرابع من 2019.

