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«برقان»: عرض خاص لعملاء بريميير مع «النخيل»


أعلن بنك برقان عن تقديمه عرضاً مميزاً لعملاء بريميير في فندق ومنتجع شاطئ النخيل حيث يُمكن لعملاء بريميير الاستفادة من الخصومات المختلفة في عدد من مرافق الفندق الفخمة.
وبهدف توفير تجربة لياقة بدنية مفيدة وممتعة، يمكن لعملاء بريميير الحصول على خصم 10 في المئة على رسوم الاشتراك في نادي النخيل الصحي بالإضافة الى 15 في المئة خصماً في مطعم لاونج «ذا روف توب» المشهور بمأكولاته العالمية، وكذلك على 10 في المئة خصماً في كل من مطعم المهلب للمأكولات الكويتية والبحرية وأيضا مطعم طاجين الذي يقدم جميع أنواع الأطعمة المغربية.


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