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أسهم أوروبا التقطت أنفاسها


«رويترز»: تراجعت الأسهم الأوروبية من قرب أعلى مستوى في عامين مع فحص مستثمرين مجموعة من النتائج المتباينة فيما حد من التفاؤل إزاء المحادثات التجارية الصينية الأميركية والانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي من الخسائر. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2 %، بعدما صعد لأعلى مستوى في 21 شهرا في الجلسة السابقة بفضل التفاؤل بشأن التجارة ومقتديا بمكاسب وول ستريت وفقد قطاع النفط والغاز 0.5 % بسبب شركة بي.بي البريطانية التي أعلنت انخفاضا حادا في أرباح الربع الثالث بفعل تراجع أسعار النفط وهبوط الإنتاج.


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