مال وأعمال

أسهم بنك الخليج أخيراً بتمويل عدد من المشاريع التنموية الحيوية للدولة، تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية صاحب السمو أمير البلاد وتصوره لدولة الكويت 2035. فقد قدم البنك تمويلًا لمشاريع في القطاع النفطي والإنشائي، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال تمويل مباشر أو عن طريق تحالفات مع بنوك أخرى.

من بين المشاريع التي كان بنك الخليج رائدًا في تمويلها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشروع جسر جابر الأحمد الذي يربط الكويت بمدينة الصبية، ومدينة صباح الأحمد السكنية، إلى جانب مشاريع إنشائية مثل مركز جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا)، ومركز عبدالله السالم الثقافي، ومشروع توسعة مستشفى الفروانية، وعدد من كليات مدينة صباح السالم الجامعية في الشدادية. وكان لبنك الخليج دور فعال في تمويل المشاريع النفطية مثل مشروع الوقود البيئي التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، وجزء من مصفاة الزور. وحول ذلك، قال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، أحمد الدويسان: «نعلن عن دورنا في هذه المشاريع اليوم ونحن في غاية السرور والفخر لكون بنك الخليج جزءًا من النهضة العمرانية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها الكويت. ولا نتوانى في تقديم التمويل الذي تتطلبه مثل هذه المشاريع الكبرى، وذلك لإدراكنا أهميتها الاستراتيجية للبلاد بشكل عام، ولرغبتنا بأن يواصل بنك الخليج كونه جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الكويت وحاضرها ومستقبلها».

