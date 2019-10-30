مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن تنظيمها لدورة فوتوشوب للمحترفين المبادرين في مبنى VIVA الرئيس، تحت مظلة «لأننا نهتم»، في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2019.

وستشمل الدورة التعليمية التي سيقيمها الفنانان الكويتيان الموهوبان عبد العزيز الدويسان «بو نمر» وعبد الله حمادة، العديد من الأنشطة التي تمنح المشاركين فرصة التعرف على آخر التحديثات والنصائح المتعلقة ببرنامج الفوتوشوب، وتساعدهم على تعزيز مهاراتهم التقنية. إلى ذلك، سيقوم المدربان بتكليف المشاركين بتنفيذ أعمال فنية رقمية مستخدمين الأدوات المحددة خلال الجلسات.

وصرّحت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في VIVA قائلةً: «لدينا مسؤولية تجاه رعاية ومساندة ريادة الأعمال كونه من القطاعات التي تنمو بشكل كبير في السوق المحلي، وداعم رئيس للرؤية السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري «الكويت 2035».

وأضافت: «يعتمد معظم أصحاب المشاريع، إن لم يكن جميعهم، على مواقع التواصل الاجتماعي للتخطيط لحملاتهم الإعلانية، لذا ، يعد برنامج الفوتوشوب ضرورة حتمية من قبل المبادرين من أجل تلبية احتياجات أعمالهم، كجزء من التحول الرقمي الذي تتيحه VIVA اليوم». وتندرج هذه الدورة فضلاً عن أنشطة وفعاليات أخرى، ضمن برنامج VIVA للمسؤولية الاجتماعية الذي يدعم مختلف المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والرياضة وريادة الأعمال، التي تعود بالنفع على المجتمع.

