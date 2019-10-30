مال وأعمال

اشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار الى ان صندوق النقد الدولي قام بخفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط على خلفية مؤشرات ضعف الاقتصاد العالمي وتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وكان تراجع معدلات النمو المتوقع لدول مجلس التعاون الخليجي ملحوظاً، على خلفية تراجع وتذبذب أسعار النفط إلى جانب انخفاض توقعات إنتاج النفط من جانب مصدري النفط الرئيسيين في المنطقة.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.7 % للعام 2019 مقابل 2 % في العام 2018. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام 2020 إلى 2.5 % على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لكل من الكويت والسعودية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لجميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين التي تم رفع توقعات النمو الخاصة بها بنسبة 0.1 % (10 نقطة أساس) للعام 2019 لتصل إلى 2 % مقابل 1.8 % في العام 2018.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية في العام 2019 بنسبة 0.2 %، حيث حصلت المملكة على ثاني أكبر مراجعة هبوطية (-170 نقطة أساس) على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع أن تسجل الكويت نمواً بنسبة 0.6 % (190 نقطة أساس) في العام 2019 و3.1 % (+ 20 نقطة أساس) في العام 2020، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية بعد عمان مباشرة من حيث تسجيل أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2020.

وتم خفض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريباً من قبل صندوق النقد الدولي في أحدث تقاريره الصادرة عن آفاق الاقتصاد الإقليمي. وشهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بل ومنطقة الشرق الأوسط، الاوسع نطاقاً، تصاعداً للأحداث الجيوسياسية.

تقلبات السوق

وقد أثرت تلك الأحداث على كل من النشاط الاقتصادي النفطي وغير النفطي في المنطقة وزيادة تقلبات أسعار النفط. ونظراً لاعتماد المالية العامة بنسبة كبيرة على عائدات النفط، ساهمت تلك الأحداث الأخيرة في ابراز نقاط الضعف المالية في المنطقة نظراً لأن تراجع إيرادات النفط يحد من قدرة البلدان على تمويل مشاريع البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تشهد قطر أقوى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4 % في العام 2019 وبنسبة 3.6 % في العام 2020 على خلفية الاستعداد لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022. ومن المتوقع أن تسجل الامارات معدل نمو هامشياً أقل بنسبة 1.6 % و3.0 % في عامي 2019 و2020 على التوالي، حيث تستعد لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020. أما بالنسبة للكويت، فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الانفاق الموجه للبنية التحتية في عامي 2019 و2020 إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.5 % و3.0 % على التوالي.

توقعات بنمو الإنتاج

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي قد يصل إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال الأربعة أعوام المنصرمة وصولاً إلى 17.34 مليون برميل يوميا في العام 2019 وأن يرتفع تدريجياً إلى 17.67 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل. ويأتي ارتفاع الإنتاج على خلفية تزايد انتاج كل من الكويت والسعودية، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز في سلطنة عمان وقطر، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ونرى أن الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تعتبر زيادة هامشية وتمثل 1 % فقط من إنتاج الأوبك، وسوف تتحمل السعودية العبء الأكبر من خفض حصص الانتاج حيث تمثل المملكة 58 % من إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2018.

واتبعت توقعات صادرات النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى اتجاهاً مماثلاً حيث تم خفضها مقارنة بأرقام صادرات العام 2018. حيث تم خفض تقديرات صادرات النفط من دول مجلس التعاون الخليجي من 12.9 مليون برميل يوميا في العام 2018 إلى 12.28 مليون برميل يومياً في العام 2019، ثم خفضها مجدداً إلى 12.26 مليون برميل في يومياً في العام 2020.

من جهتنا، نعتقد أنه سيصعب على منتجي الأوبك زيادة الطاقة الإنتاجية نظراً لالتزامهم بخفض الإنتاج بمعدل 1 مليون برميل يومياً تقريباً لدعم الأسعار. من جهة أخرى، نثق في صحة توقعات الناتج المحلي الإجمالي النفطي الصادرة عن صندوق النقد الدولي نظراً للتقديرات المتحفظة للإنتاج النفطي كما أسلفنا الذكر، حيث يتوقع أن تصل أسعار النفط إلى 61.78 دولارا للبرميل في العام 2019 و57.94 دولاراً للبرميل في العام 2020.

سعر التعادل النفطي

فيما يتعلق بسعر التعادل النفطي في موازنات الدول الخليجية، واستناداً إلى متوسط أسعار النفط التي شهدناها منذ بداية العام 2019 حتى تاريخه (64.0 دولاراً للبرميل) من المتوقع أن تتمتع قطر والكويت فقط بأوضاع مريحة على صعيد بند النفقات المدرج في الميزانية. وتتميز ميزانية قطر بأدنى سعر تعادل نفطي للعام 2019 والذي بلغ 48.8 دولاراً للبرميل وبمعدل أقل بلغ 45.7 دولاراً للبرميل للعام 2020.

وجاءت الكويت في المركز الثاني بسعر تعادل نفطي بلغ 54.3 دولارا للبرميل للعام 2019 وأعلى هامشياً بقيمة 54.7 دولاراً للبرميل في العام 2020. ووفقاً لتحليلاتنا لبيانات صندوق النقد الدولي للعام 2019، يعتبر الفرق بين متوسط أسعار النفط وأسعار التعادل النفطي في الميزانية هو الأكبر في البحرين وعمان بحوالي 31.2 دولارا للبرميل و23.3 دولاراً للبرميل على التوالي.

وتتبعهما السعودية عن كثب لتسجيلها ثالث أعلى فارق قدره 22.5 دولارا للبرميل، حيث من المتوقع أن يصل سعر التعادل النفطي في موازنة المملكة إلى 86.5 دولارا للبرميل في العام 2019. وتتميز كل من قطر والكويت بوضع مريح يصل إلى حوالي 15.2 دولارا للبرميل و9.6 دولارات للبرميل على التوالي لتصل إلى مستوى التوازن في ميزانياتها المالية 2019، وفقا لتقديراتنا. إلا انه باستثناء سلطنة عمان، فقد تم رفع أسعار التعادل النفطي في موازنات جميع الاقتصادات الخليجية الأخرى للعام 2019 مقارنة بتقديرات مايو 2019 في مؤشر على تأثير خفض الإنتاج المتوقع للعام 2019.

