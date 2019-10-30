مال وأعمال

ذكر التقرير ان هناك عددا من العوامل الخارجية التي تسهم بشكل أكبر في معضلة النفط للاختيار ما بين رفع الإنتاج والبيع بأسعار زهيدة أو إنتاج كميات أقل وتوقع زيادة الأسعار نتيجة لنقص المعروض. وتشمل تلك العوامل الخارجية في المقام الأول السرعة الجنونية التي تتبعها الولايات المتحدة في زيادة إمدادات النفط من مصادر النفط الصخري. كما تتضمن أيضاً الانخفاض المتوقع في الطلب على النفط بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يساهم في ابراز تخمة امدادات سوق النفط بصورة أكثر وضوحاً. ونظراً لغياب العوامل المحفزة بما يساهم في تعزز الطلب على النفط على المدى القريب، هذا إلى جانب توافر عدد من العوامل الهشة على جبهة العرض، فإننا نتوقع ان تظل أسعار تداولات النفط تتحرك ضمن نطاق محدود على المدى القريب.

