مال وأعمال

قالت شركة أعيان للاجارة والاستثمار ان عملية اعادة تقييم بعض الأصول العقارية للشركة الزميلة، أبيار للتطوير العقاري، سوف ينتج عنه خسائر لـ«أعيان» بقيمة 2 مليون دينار. وأفادت «أعيان» في بيان للبورصة أن هذه الخسائر سوف تظهر في البيانات المالية للشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2019. كانت «أبيار» أعلنت أن مجلس الادارة سوف يناقش اجراء بعض التعديلات اللازمة على قيم بعض الأصول العقارية المملوكة للشركة وفقاً لملاحظات مراقب حسابات الشركة في تقريره حول البيانات المالية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو الماضي. وذكرت «أبيار» أنه في حال تم اعتماد مجلس الادارة للتوصية المُشار اليها، سوف يترتب على ذلك تحقيق الشركة خسائر مالية بحدود 11.6 مليون دينار سوف تنعكس على البيانات المالية الخاصة بالربع الثالث من العام الحالي.

