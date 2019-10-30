مال وأعمال

حصلت الشركة الكويتية للمقاصة على موافقة مبدئية لترخيص نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة وسيط مركزي، وتسري هذه الموافقة الى حين دخول قرار هيئة أسواق المال رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول حيز التنفيذ، وذلك لاستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة. واقرت الهيئة اصدار الترخيص باسم الشركة المقرر لها أن تكون مركز التقاص بما يتوافق مع تعديلات اللائحة التنفيذية الواردة في قرار الهيئة رقم 69 لسنة 2018 المشار اليه، وذلك بعد استكمال المتطلبات المشار اليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

