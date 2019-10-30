مال وأعمال

طوكيو - «رويترز» - انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية مع ترقب مستثمرين بيانات مخزونات الخام الأميركية لتوضح بصورة أكبر اتجاهات الطلب على الخام بينما طغت المخاوف ازاء النمو الاقتصادي على مؤشرات بشأن تراجع حدة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. ونزل خام القياس العالمي برنت في التعاملات الآجلة 30 سنتا ما يوازي 0.5 بالمئة الى 61.27 دولارا للبرميل بعدما هبط 0.7 بالمئة يوم الاثنين الماضي. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا ما يعادل 0.7 بالمئة الى 55.41 دولارا بعد أن خسر 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا الأسبوع الماضي وسط تراجع للمخزونات الأميركية ودلائل على تراجع حدة الحرب التجارية الاميركية الصينية ولكن المخاوف التي ثارت بشأن نمو اقتصادي أضعف طغت على الآمال بزيادة الطلب على النفط حتى وان تقدمت محادثات التجارة.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات الخام الأميركية ارتفعت بنحو 700 ألف برميل في الأسبوع الماضي حسب استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين، وكانت المخزونات قد سجلت تراجعا مفاجئا في الأسبوع السابق وذلك لأول مرة في ستة أسابيع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يتوقع التوقيع على جزء كبير من الاتفاق التجاري مع الصين قبل الموعد المحدد ولكنه لم يذكر تفاصيل بشأن التوقيت.

