مال وأعمال

خلال مؤتمر الكويت للتكنولوجيا المالية (Fintech)، تحدث بنك وربة ممثلا بـمحمد الشريف - رئيس المجموعة الاستراتيجية والرقمية- حول التطور الرقمي الكبير الذي يشهده البنك والذي توّجه باطلاق مصنعه الرقمي «الوتين» والذي يعد الأول من نوعه في القطاع المصرفي الكويتي.

وتحدّث الشريف خلال العرض التفصيلي الذي قدمه عن رحلة بنك وربة في مجال التطور الرقمي سواءً على صعيد الخدمات أو التطبيقات التي أطلقها البنك تجاوباً مع احتياجات العملاء لتواكب عصر السرعة الذي نعيشه حالياً حيث اختلفت هذه الاحتياجات لتتحول من حاجه الى الخدمات فقط الى أن تكون خدمات مصرفية سريعة وسهلة الانجاز تحكي سمة العصر الرقمية؛ وبناء عليه، بادر البنك الى تبني أحدث التكنولوجيا في تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية.

كما أكد الشريف أن فريق الوتين يبتكر خدماته بناءً على دراسة ميول العملاء وتوجهاتهم في مجال الخدمات البنكية الرقمية بحيث تشكل قيمة مضافة على تعاملاتهم اليومية وتحوّل تجربتهم المصرفية الى تجربة ممتعة، خالية من العناء ويمكن القيام بها في أي وقت ومن أي مكان. ونظراً لهذه المعايير التي يعمل البنك وفقها، زاد الاقبال من طرف العملاء لاستخدام هذه الخدمات والتي كانت بمثابة حلول عملية وسريعة تخدم مختلف الجوانب في حياتهم مثل حساب العائلة، الجمعية الرقمية، خدمة القطية الرقمية، بالاضافة الى خاصية «Dash Board» المتوافرة عبر تطبيق بنك وربة الالكتروني والتي تمكن العميل من متابعة مصاريفهم في الفترة الزمنية التي يرغبون بها.

