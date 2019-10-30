مال وأعمال

استنادا للقرار رقم (92) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بوبيان كابيتال للاستثمار لتأسيس الصندوق الاسلامي المدر للدخل وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والصادر بتاريخ 27/05/2019، ونفاذاً للمادة الثامنة من القرار المذكور التي تقضي بمنح الترخيص للصندوق بعد استكمال الحد الأدنى لرأس المال وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة. أعلنت بأنه تم اصدار ترخيص الصندوق الاسلامي المدر للدخل بتاريخ 29/10/2019، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

