مال وأعمال

نظمت الشركة التجارية العقارية زيارة خاصة لجناح الأطفال في مستشفى الفروانية، تحت شعار «نحن نهتم» وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها الريادي في خدمة المجتمع وفي ظل تطبيق وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات. وكان الهدف الأساسي من الزيارة هو نشر الأجواء الايجابية والترويح عن الأطفال المقيمين والمراجعين بالمستشفى وادخال البهجة والسرور الى أنفسهم. وقد نظم فريق الاتصال والتسويق في الشركة التجارية العقارية العديد من الفقرات الترفيهية بهدف اضفاء أجواء من الفرح والترفيه داخل الجناح. وقد تضمنت هذه الفقرات ورشة عمل «سلايم» من مكونات آمنة وورشة عمل أقنعة لشخصيات كرتونية محببة وكما شملت ايضا ورشة عمل لوحات فنية مميزة. وقد صرح فريق الاتصال والتسويق للشركة التجارية العقارية أنهم دائماً حريصون على تنظيم زيارات مماثلة لاهتمامهم الكبير بالجانب النفسي للأطفال المرضى والوقوف الى جانبهم خلال مرحلة العلاج وأيضاً توفير كل ما هو متاح من وسائل الترفيه لرفع معنوياتهم من أجل التعافي سريعاً داعين المولى عز وجل بأن يمن عليهم بالشفاء العاجل. كما وشكر فريق الاتصال والتسويق كل من الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى ومدير مستشفى الفروانية والقائمين عليها على هذه الفرصة التي مكنتهم من زيارة الأطفال ومشاركتهم بعض الفعاليات المميزة على أمل الترفيه عنهم ورسم البسمة على وجوههم.

