مال وأعمال

قال رئيس مجلس ادارة شركة «أساطير» للعود والعطور سامي ناصر الصالح ان «أساطير» تشارك في معرض العطور المقام حاليا على ارض المعارض للسنة الثانية على التوالي ، واشار الى ان المشاركة الحالية تختلف عن مشاركتها في العام الماضي حيث ان «أساطير « تتواجد بقوة داخل المعرض عبر منتجاتها المتعددة والمتنوعة ما يعد قفزة نوعية للشركة لاسيما وان معرض العطور يعد من اكبر المعارض التي تقام في الشرق الاوسط.

واضاف الصالح قمنا بعمل تجهيزات وتحضيرات مكثفة ووضعنا خططاً ودراسات منظمة قبل مشاركتنا في المعرض بـ 4 اشهر حيث انتجنا 3 عطور جديدة وكميات كبيرة من البخور والعود الفاخر، هذا ونقدم خصومات تصل الى 20 في المئة على جميع منتجاتنا المعروضة حاليا، واوضح ان نجاح « اساطير» في المعرض مرتبط بقدرتنا على ارضاء اذواق وشرائح جميع العملاء.

اضاف «أساطير» استطاعت خلال عامها الاول الانتشار في السوق الكويتي من خلال المجمعات والمراكز التجارية حيث افتتحنا أخيراً فرعاً في المباركية بالتعاون مع شركة عقارات الكويت، الى ذلك عقدنا شراكة مع شركة الشايع « دبنهامز» وهو ما يعكس قوة «اساطير» وقدرتها في التواجد على خارطة سوق العطور في الكويت، لافتا الى ان أساطير تلقت عروضا من قبل بعض الاطراف التي ترغب في الحصول على حق امتياز الشركة في دول مجاورة والامر مازال قيد الدراسة. في السياق ذاته قال الصالح ان» أساطير» تسعى الى الانتشار المنظم والسريع حيث حققت نموا بنسبة ممتازة داخل السوق المحلي ما دفعها الى التفكير في الانطلاق نحو الاسواق الخليجية المجاورة.

أشار الى ان الشركة قامت بتنفيذ العديد من الخطط اهمها افتتاح خط انتاج محلي جديد لتصنيع العطور في الكويت وبدأت فعليا بإنتاج عطرين وكذلك استطاعت اقتحام سوق الاون لاين عبر انضمامها الى عائلة «بوتيكات».

