مال وأعمال

«رويترز»: تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وتنامي التفاؤل حيال اتفاق تجارة أميركي صيني، بينما تتجه أنظار المستثمرين نحو اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» هذا الأسبوع لاستقاء مؤشرات بشأن تخفيضات مستقبلية في أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة الى 1486.42 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 بالمئة الى 1488.30 دولارا للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة من العملات، مما يجعل تكلفة الذهب المقوم بالدولار أعلى لحائزي العملات الأخرى.

وفي الولايات المتحدة، بلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى مرتفعا قياسيا يوم الاثنين على خلفية آمال في اتفاق تجارة محتمل بين بكين وواشنطن بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه يتوقع توقيع جزء كبير من الاتفاق قبل الموعد المحدد. وتدرس واشنطن أيضا تمديد تعليق فرض رسوم جمركية على سلع صينية قيمتها 34 مليار دولار.

