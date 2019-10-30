سياحة وسفر

ليس كل خلاب في هذا العالم يحصل على الشهرة المستحقة، تماما مثل تلك الأماكن المدهشة حول العالم، والتي من ابرزها كولومبو التي عُرِفت باسم «جاردن سيتي أوف ذي إيست»، ومازال أثر هذا اللقب موجودًا حتى يومنا هذا. تغطي بحيرة بيرا (65 هكتارا من وسط المدينة وتصب مياهها في القنوات العديدة الموجودة فيها. في الجهة المقابلة لحي فورت، تقع الحديقة العامة «غال فايس غرين» التي تقدر مساحتها بخمسة هكتارات تمتد على طول المحيط الهندي، والتي قد يدفعك سحرها للتشكيك في حقيقة تواجدها على كوكب الأرض تلك الوردة الهادئة التي تحمل رائحة التاريخ وجمال التطور والنماء، والتي يراها كل من زارها أنشودة عذبة يشدو بها صغارهم ويترنم بها كبارهم.

وحين تتوافق العقول في اختيار هذه المدينة التي تتناغم حروفها مع ضوء قمرها ترسم الحقائق على الأرض لوحة الانتعاش في ليلة ربيعية تتعانق القلوب مع كولومبو حبا وشوقا، وكأنها وجدت ضالتها الذي تاه بين ملايين الوجوه، يكاد القلب يخترق الضلوع ليصرخ: «إنها هي، ذاك التي أبحث عنها منذ زمن» انها البقعة التي نهواها حلما ويداعب حسنها خيالنَا واقعا رغم ان الجغرافيا القديمة التي لم تحتفظ لنا بأوصاف محددة للمدينة، الا كولومبو الذي يبدو التاريخ فيها هو خيال، لان السماء والبحار والأرض فيها حافلة في الحكايات.

ولذلك لا عجب ان تحتل الان الصدارة كواجهة تستحق أن تكون ضمن قائمة المدن التي يحلم الجميع بزيارتها من مختلف دول العالم، ليس من اجل التمتع بحسن الطبيعة وحسب وانما لكونها موطناً لأحد أكبر وأهم معارض التاريخ كما تعد أيضاً موطناً للخيال والأساطير، فهي غنية بطبيعتها االساحرة وبالقلاع والقصور الجميلة التي طالما أوحت بالقصص الخيالية الجميلة سواء في زمن الاساطير فى صورتها البسيطة تكثيف المعانى، او في عصر العقل الذي وصفها بمقياس العالم بانها مدينة عصية متمردة على واقعها، تتحوّل بسرعة من دون النظر إلى الوراء، مع عدم التنازل في الحفاظ على أصالتها الوادعة التي تشرق شمسها على جبالها وتغرب مودعة ضفاف رمالها الذهبية.

وكولومبو تتمتع بكل عوامل الجذب السياحي من مناظر طبيعية ساحرة، وأماكن نادرة لا تزال تحافظ على طبيعتها البدائية، وشواطئ جميلة يطل على جنوبها سور من أشجار النخيل الباسقة، ناهيك عن المنتجعات الجبلية هي حفيدة الخيال وبنت أمها تابروبين اوسيلان اوسرنديب اوزيلون او سريلانكا التي صنعتها الأسطورة من الدمعة التي تجمدت في الهواء من دموع فرح شبه القارة الهندية العظيمة ثم سقطت في البحر لتصبح هذه جزيرة التي في اعتقاد أهلها بانها هي (جنة عدن) الحقيقية، ويستدلون على هذا الاعتقاد بجبل عندهم يسمى (جبل آدم) الذي يبلغ ارتفاعه 2224 متراً والذي يتم الوصول اليه عبر ممر ضيق من الصخور والجزر الصغيرة الفاصل بين سريلانكا والهند، وهو المضيق هو جزء من (جسر آدم) وأن الاقدار كسرته إلى قطع من الصخور والجزر الصغيرة عقب طرد آدم من (جنة عدن) حتى لا يطمع في العودة إليها مرة أخرى!

ولا يقتصر الامر على ذلك بل توغلت الاساطير إلى اكثر من ذلك بان بداية تاريخ الوجود البشري يعود إلى ما قبل 5000 سنة، ولعل تأثير اسطورة (روانا) مسيطرة حتى الان على افئدتهم وتسكن حوائط بيوتهم وارصفة شوارعهم حتى انهم سموا بعض معالمهم بأسماء شخصيات أسطورتهم، فقد أطلق اسم الملك (روانا) على شلالات روانا، وأطلق اسم (سيتا) على مصباح سيتا، الواقعين في جبل، ولا يزال هذان المعلمان يجتذبان أعداداً ضخمة من سياح الجزيرة وزوارها، وامتد الخيال الي رايتهم التي يزينها اسد تقول اسطورتهم الرابعة ان الشعب الذي استوطن هذه الجزيرة بصورة رسمية منذ ظهورها «السنهالا» ينحدر من سلالة أسد يدعى (سنها).

ان زيارة واحدة لكولومبو تجعلك تعيش في حضنِ الطبيعةِ الرؤوم التي تمنحك لذة من الحب والوفاءِ لهذه الطبيعةِ السخيةِ المعطاءة ِالتي شرقت الشمسُ بأنوارِها الدافئة وأطلَّتْ على الصبحِ. بين الحقولِ المزدانة ِبأجملِ الزهورِ والأوراد التي ترفلُ أمام ناظريها بأبهى ملابسِها وأحلى حلاها، كلُّ همها أن تهبَ ما لديها ولا تضنُّ بشيء ولا تحتكرُ شيئاً لنفسِها سواء كعالم مصغر يختزل الحياة الريفية: حيث تمتد صفوف من شجيرات الشاي الزمردية وصولاً إلى الأفق، وتتخللها ممرات بلون نحاسي متألق، بينما تجثم خلفها جبال شاهقة تطاول عنان السماء. وتزيّن تلك اللوحة نسوة قد ارتدين أثواب السّاري النابضة بالحياة وكأنهنّ زهور من طراز نادر او الأكواخ طابعه المميز، حيث يزيّن كوخ (نور وود) الأفق الممتد عبر وادي الشاي الذهبي، بينما يتربع كوخ (كاسلتريه) على حافة بحيرة الوادي الهادئة. تضم الأكواخ جميعها ستّ غرف ذات أسقف فاخرة، وفيها أربعة أسرّة مزينة، ولها أرضيات خشبية براقة مع مواقد للخشب، في حين تنفتح أبوابها على مروج حسنة التشذيب.

او الفنادق المحلية، التي تحاول ان تحذو حذو فنادق شيراتون وهيلتون وشانغريلا في ابتكارها لعلامات تجارية خاصة بها. والتي تحولت الي دروب المعالم التاريخية حول الجزيرة إلى تحف للزوار. وأول تلك المعالم قصر (والاوا) الذي شيّد منذ 200 عام وأصبح مقراً لسلاح الجو الملكي خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد عام واحد تلاه في الترميم حصن غالّي الذي يعود إلى القرن السابع عشر، والذي زُيّن بطراز حديث. و الطريقة المثلى للاطلاع على التنوع الثقافي والديني في سريلانكا فضلاً عن مناظرها الطبيعية وحياتها البرية هي المكوث في مساكن صغيرة ينعم فيها الزائر بخدمة حميمية وتجربة أنيقة». في كل زاوية من زوايا كولومبو سيقع ناظراك على تحفة معمارية أو متحف قديم مليء بالكنوز، أو معرض مختبئ في ركن ما. لطالما كانت المدينة مركزاً تجارياً، وهي الآن تزخر بالمتاجر الأنيقة حيث يمكنك شراء أي شيء من المجوهرات البراقة والجواهر الثمينة حتى الأقنعة المصنوعة يدوياً، سواء في فورت، الحي المالي والتجاري للمدينة، فهنا تجد بورصة كولومبو، ومركز التجارة العالمي في كولومبو،. او منتزه «فيهاراماهاديفي»، وهي أقدم وأكبر حديقة في كولومبو تشتهر بأشجارها المزهرة، وتقع الحديقة بالقرب من المتحف الوطني في كولومبو، الذي يضم بين كنوزه الجواهر الملكية.

تقع كولومبو على شريط ساحلي يمتد على طول جنوب غرب المحيط الهندي في جنوب القارة الهندية، وتحُدها من الشمال دولة الهند، من جهة الجنوب الشرق تحُدها جزر المالديف وتتميز بغناها بالكثير من الأماكن الطبيعية ما يجعلها وجهة رئيسة لا بُد من زيارتها عند السياحة في سريلانكا. فهي تعد من أفضل مدن سريلانكا من ناحية الاسواق والمولات حيث يوجد فيها مولات شعبية ومولات عالمية يتم فيها بيع المنتجات المحلية او الاجنبية بأسعار قياسية ومنافسة للأسعار الموجودة في الدول العربية حيث يتم عرض تشكيلة واسعة من مختلف الملابس والاحذية والحقائب والاكسسوارات والالكترونيات وغيرها من المنتجعات الأخرى بالإضافة الى قائمة من مولات كولومبو الكبيرة والتي تمتد على مساحات واسعة. وتتوزع الاماكن السياحية في كولومبو بين المعابد والمتاحف الوطنية والتاريخية والحدائق مثل حديقة الحيوانات الوطنية اضافة الى شواطئها المختلفة ويعتبر شاطئ غال فايس من أفضلها ويقصده الملايين من السواح سنويا وتقام فيه ايام عطل الاسبوع العديد من النشاطات والالعاب الهوائية الخاصة بالعوائل والاطفال ويكاد الشاطئ يمتلئ يومي السبت والأحد، ما يمكنك زيارة حديقة بديغانا ويتلاند التي حيث ستجد الطبيعة والرومانسية تُحيط بك ومنتشرة في جميع الارجاء وباستطاعتك التنزه في شاطئ لافينيا ومتحف كولومبو الوطني الذي يُعد من اهم المعالم في كولومبو.

