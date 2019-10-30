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عبرت الكاتبة والسينارست إيمان سعيد عن سعادتها بزيارة الكويت وقالت: الزيارة بدعوة من مؤسسة لوياك ورئيس مجلس الإدارة الكاتبة فارعة السقاف لإقامة ورشة عن مبادئ الكتابة الدرامية والسيناريو مع إعطاء نماذج تطبيقية كما إنها تناسب الأشخاص الراغبين الكتابة الصحافية حول الأعمال الفنية.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها أكاديمية لابا للفنون الأدائية في مقر لوياك في المدرسة القبلية بعنوان إشكالية العلاقة بين رؤية الكاتب ورؤية المخرج: خمسة ونص ومسافة أمان. بحضور كوكبة من المثقفين والمبدعين في مقدمتها رئيس مجلس إدارة لوياك فارعة السقاف ود.خليفة الهاجري، والكاتبة دلع المفتى والفنان والأكاديمي العراقي د. أحمد شرجي.

في البداية رحبت عريفة الندوة الإعلامية والناقدة ليلى أحمد بالكاتبة والسينارست إيمان سعيد وقالت بأنها ولدت وعاشت في الكويت لمدة 17 عاما، وكتبت ثلاثة مسلسلات ناجحة هي: سحابة صيف، ومسافة أمان، وخمسة ونص.

من جانبها أشادت سعيد بمشروع لوياك وبينت أنها تؤمن به منذ زمن طويل، وتتابع أنشطته في الكويت ولبنان لأنه بمثابة داعم لمجتمع المدني. ثم تطرقت إلى العلاقة الكاتب والمخرج وأكدت على أهمية أن يكون هناك توافق فكري وقناعة تجاه المشروع الذي يعملان عليه وكذلك تقارب المدرسة الفنية. وكشفت عن علاقة المخرج والكاتب فقد تأخذ طابعًا جدليًا وقد يتذمر الكاتب من معالجة المخرج لنصه. والعكس صحيح حيث يلقي المخرج بالفشل على سوء النص.

وشددت على أهمة تواجد الكاتب والمخرج معًا أثناء الكتابة لمعالجة أي تباين في وجهات النظر. واعتبرت أن ثقافة المخرج ضرورية جدًا فكلما كان قارئًا جيدًا للدارما سيكون حريصًا على تنفيذ أفضل رؤية للنص. كما نوهت بدور شركة الإنتاج في تنظيم العلاقة بين الطرفين.

كما دعت الكتاب بأن يتواضعوا عند التنفيذ، ويحترموا رؤية المخرج التي تضيف إلى النص.

ردًا على سؤال حول الرقابة قالت: في كل دولة هناك نوع من الرقابة، ففي بعض الأحيان الرقابة السياسية تكون هي الطاغية على النص، وأحيانا الرقابة الاجتماعية، وأعتقد أن الفن إعادة إنتاج للواقع بشكل غير المباشر، وعلى الكاتب أن يستغني عن الخطاب المباشر، ويراهن على ذكاء المتلقي لأنه جزء من العملية الإبداعية، كما يجب مراعاة الظروف والتغيرات السريعة في المنطقة العربية. كما تطرقت إلى ما تسميه الرقابة الإبداعية حيث يتحفظ بعض المخرجين ومسؤولي الإنتاج إبداعيا وبالتالي لم يتطور لدينا تكنيك السيناريو مثل الدول الأخرى، بسبب الخوف من المخاطرة.

وقالت سعيد إنها كتبت مسلسي خمسة ونص، ومسافة أمان على التتابع وتم عرضهما في نفس الوقت وتحفظت على المقارنة بينهما لأن عمل ينتمي إلى أسلوب فني، وبيئة ومزاج مختلف. وأضافت: كنت في السابق أقول إننى أنتمي إلى المدرسة الواقعية وهي عادة الدراما السورية التي تتلمذت فيها، وبقيت فترة ملتزمة، إلى أن حاولت أن أكون مرنة أكثر بين المدارس الفنية إضافة إلى استفادتها من ولعها بالسينما.

وأوضحت أن العمل التلفزيوني يجب أن تتوفر فيه المتعة والترفية إضافة إلى الرسالة التي لا نستغني عنها. واعتبرت أن مسلسلها خمسة ونص يعاين الطبقة السياسية والفارق الطبقي والمعيشي عند الناس، أما مسافة أمان فارتبط بالوجع الذي تعيشه سورية وقالت: هذا العمل أكل من روحي، فأصعب جو يعيشه الإنسان هو الحرب، مشيرة إلى أنها خرجت بعد كتابة العمل مجهدة نفسيا.

