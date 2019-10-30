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أصدرت شركة بريطانية متخصصة في امن الهواتف الذكية، قائمة من «التطبيقات الخبيثة» التي تستنزف جيوب المستخدمين من دون علمهم.

وأضافت شركة «وانديرا» ان هذه التطبيقات، وعددها 17، لم تعد موجودة في متجر ابل، لكن المشكلة عند اولئك الذين مازالوا يحتفظون بها على هواتفهم.

والتطبيقات المشمولة في التحذير هي:

RTO Vehicle Information, EMI Calculator and Loan Planner, File Manager - Documents, Smart GPS Speedometer, CrickOne - Live Cricket Scores, Daily Fitness - Yoga Poses, FM Radio - Internet Radio, My Train Info - IRCTC and PNR, Around Me Place Finder, Easy Contacts Backup Manager, Ramadan Times 2019, Restaurant Finder - Find Food, BMI Calculator - BMR Calc, Dual Accounts, Video Editor - Mute Video, Islamic World - Qibla and Smart Video Compressor.

وتعمل هذه التطبيقات على التلاعب باعدادات الهواتف، واجبارها على الاشتراك بخدمات باهظة الثمن، وفتح مواقع انترنت في خلفية الهواتف الذكية وتحميل اعلانات عليها، دون علم المستخدم.

ويصل سوق هذه البرمجيات الخبيثة الى ما يقرب من 800 مليون دولار سنويا.

