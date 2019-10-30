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بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام منع الناس الذين لم يسجلوا الدخول إليها من رؤية المنشورات العامة بلا حدود، وذلك في خطوة تهدف إلى دفع المستخدمين على إنشاء حساب، أو تسجيل الدخول لما في ذلك أهمية في دراسة أنشطة المستخدمين.

ومع التغيير الجديد سوف تعرض إنستغرام نافذة تطلب من المستخدمين التسجيل أو تسجيل الدخول بعد عرض عدد من الصور والمنشورات، سواء عن طريق الويب، أو الأجهزة المحمولة.

وقالت إنستغرام: «شإن هذا يساعد الناس على رؤية الصور على إنستغرام، ومن ثم فهم كيف يحصلون على أفضل تجربة إنستغرام عن طريق الانضمام إلى المجتمع، والتواصل، والتفاعل مع الناس والأشياء التي يحبون».

ويُعتقد أن التغيير الجديد يأتي إطار التغييرات التي تسعى فيسبوك - التي استحوذت على إنستغرام مقابل مليار دولار أميركي في عام 2012 - إلى إضافتها إلى الخدمة منذ استقالة مؤسسيها (كيفن سيستروم، ومايك كريجر) من الشركة في شهر سبتمبر الماضي. وتسعى فيسبوك من خلال هذه الخطوة إلى زيادة انضمام المستخدمين إلى إنستغرام ليتمكنوا من رؤية منشورات الآخرين، وهو أمر تفعله فيسبوك مع شبكتها الاجتماعية، إذ يُمنع على غير المسجلين فيها رؤية منشورات المستخدمين. ولكن بخلاف فيسبوك، وإنستغرام الآن، فإن شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» تسمح للمستخدمين رؤية تغريدات المستخدمين العامة، وعليهم تسجيل الدخول للتفاعل معها.

وأعلنت إنستغرام في وقت سابق من شهر أكتوبر الحالي عن تحديث خيارات الخصوصية الخاصة بها لمنح المستخدمين مزيد من التحكم في المعلومات التي يشاركونها مع تطبيقات الجهات الخارجية التي تتصل بالخدمة.

