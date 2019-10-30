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أظهرت صور جرى التقاطها من الفضاء، الدخان المتصاعد من الحرائق الهائلة في ولاية كاليفورينا والدمار الكبير الذي سببته، بحيث امكن رؤية آثار الكارثة من مسافة آلاف الأميال بعيدا عن كوكب الأرض.

والتقط تلك الصور القمر الصناعي «تيرا» التابع لادارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، ويظهر في تلك الصورة حريق ضرب منطقة كينكيد في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

وأدت الحرائق في كينكيد، الى اتلاف اكثر من 66 الف فدان من الأحراش والغابات، كما تسببت في تدمير ما لا يقل عن 100 مبنى.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز»، فقد تم احتواء نسبة 5 في المئة فقط من تلك الحرائق التي وقعت شمالي مدينة سان فرانسيسكو، فيما جرى اجلاء نحو 190 الف شخص من مناطق الحرائق.

أما الحريق الآخر الذي يعرف بـ«حريق غيتي»، الذي اندلع الاثنين، فقد دمر اكثر من 500 فدان وشرد آلاف الأشخاص خارج منازلهم.

ووفقا لتقديرات السلطات الأميركية، فان 15 حريقا مختلفا على الأقل تشتعل حاليا في كاليفورنيا.

ويكافح نحو 3 آلاف رجل من طواقم الدفاع المدني حريق «كينكيد»، وهو الأسوأ من بين تلك الحرائق، ما اضطر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم الى اعلان حالة الطوارئ في انحاء الولاية.

