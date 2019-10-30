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كشفت دراسة هندية عن وجود علاقة غريبة بين البامية والنوع الثاني من مرض السكري، وأثبتت ان قموع هذه النبتة تكافح السكر في الدم وتخفض من مستوياته.

ويتطلب مرض السكري النوع الثاني اجراءات لاصلاح النظام الغذائي، لاسيما ان التجارب العلمية اثبتت ان عدداً من الأطعمة تخفض مستويات السكر في الدم.

ووفق صحيفة اكسبرس البريطانية، استكمل باحثون هنود ما كشفه بحث نشر عام 2011 في مجلة الصيدلة والعلوم الحيوية على فئران مصابة بالسكري تغذت على حبوب البامية المجففة، ما ادى الى انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم، وحين اجرى الباحثون تجارب منتظمة على عدد من مرضى السكري تناولوا البامية لمدة 10 ايام، جاءت النتائج مبشرة اذ انخفضت مستويات السكر لديهم بعد نقع البامية في الماء لليلة كاملة ثم تقديمها لهم على الريق في الصباح.

يذكر ان البامية المحمصة استخدمت سابقا دواء شعبيا في عدد من دول الشرق الأوسط لعلاج السكري، فأليافها غير القابلة للذوبان تبطئ معدل امتصاص السكر في الأمعاء وبالتالي استقرار نسبة الغلوكوز في الدم.

