الاخيرة

لم تتخيل يوما تلك الفتاة التي ولدت في معسكر للاجئين في كينيا ان تكون اشهر عارضة ازياء محجبة في العالم؛ فحليمة عدن -التي دفعت الحرب الدائرة في بلدها الصومال اسرتها للفرار الى كينيا، ومن ثم الى الولايات المتحدة- قدمت نموذجا لتحقيق الحلم في زمن قياسي.

حليمة -التي وقعت لأحدى كبرى وكالات عارضات الأزياء في العالم- لم تكن تعلم يوما ان بامكان الفتيات المحجبات العمل كعارضات ازياء، وترى ان وصولها لهذه المكانة في عالم الأزياء يمثل رسالة للجميع؛ انه لا يوجد عائق امام الفتاة المسلمة التي تنتمي لأسرة محافظة امام تحقيق احلامها من دون التخلي عن دينها او عاداتها او تقاليدها.

وترى حليمة -التي تشارك في معرض «هي» للأزياء العربية في نسخته 16 المقامة في الدوحة حاليا- ان قبول التنوع في المجتمعات هو الجمال الحقيقي الذي يحقق السلام بين الجميع، مؤكدة ان ملابسها جزء من تربيتها، وتشعر بالراحة الكبيرة بارتداء الحجاب والملابس المحتشمة؛ فاظهار الجسد ليس هو الجمال؛ بل المحافظة عليه هو الجمال الأكبر.

