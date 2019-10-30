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اعترف رجل من اوستن بولاية تكساس الأميركية، بأنه مذنب، لقيامه بمطاردة وارسال رسائل ورقية ورسائل بريد الكتروني تهديدية الى نجمة البوب تايلور سويفت.

وقال ممثلو الادعاء في ناشفيل بولاية تينيسي، في بيان، ان اريك سواربريك البالغ من العمر 27 عاما بدأ ارسال الرسائل في يناير 2018، طالبا تقديمه الى سويفت.

وبمرور الوقت اصبحت الرسائل اكثر عنفا وتهديدا، وفي 3 مناسبات، قاد سواربريك سيارته الى ناشفيل لتسليم الرسائل شخصيا.

وبعث سواربريك 40 رسالة نصية ورسالة بريد الكتروني في الأقل، قبل توجيه الاتهام اليه واعتقاله في سبتمبر 2018.

وسيبقى سواربريك قيد الاحتجاز حتى يتم الحكم عليه في مارس المقبل، حيث يواجه عقوبة تصل الى السجن لخمس سنوات وغرامة قدرها 250 الف دولار لكل من التهمتين.

