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بغداد- الوكالات: فشلت السلطات العراقية بفرض حظر تجول ليلي في العاصمة بغداد، حيث واصل المتظاهرون احتشادهم امس فيما شهدت مدينة كربلاء ليلة عنيفة تضاربت الانباء حول عدد ضحاياها. واعلنت خلية الاعلام الامني العراقية امس أن 143 شخصا أصيبوا خلال فض احتجاجات شعبية في مدينة كربلاء وسط البلاد. وقالت الخلية في بيان ان قائمة المصابين شملت 90 فردا من الاجهزة الامنية وفقا لإحصاء قيادة عمليات الفرات الاوسط بالإضافة إلى 53 مدنيا وفقا لإحصاء وزارة الصحة.

من جانبه أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي في مؤتمر صحافي ان مستشفيات المحافظة لم تستقبل أي حالة وفاة خلال فض الاحتجاجات مشيرا إلى أن حالة الوفاة الوحيدة التي سجلت كانت لشخص قتل في حادث جنائي وفي مكان بعيد عن مركز المظاهرات. ولفت إلى أن قوات الشرطة عثرت بحوزة عدد من المتظاهرين على اسلحة خفيفة منها مسدسات وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع مؤكدا انها اعتقلت عددا منهم ستتم احالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة لاحقا. كما نقل التلفزيون العراقي عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء عبد الكريم خلف، قوله امس «نكذب الأرقام التي أعلنت من جهات غير مخولة عن ضحايا تظاهرات كربلاء». وأوضح أن 143 مدنياً ومنتسباً أصيبوا في أحداث في كربلاء دون وقوع قتلى.

وكان شهود عيان قالوا في وقت سابق ان عددا من المتظاهرين سقطوا بين قتيل وجريح خلال تفريق قوات الامن العراقية الاحتجاجات. ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن «مسؤول أمني» تأكيده مقتل 18 شخصاً وإصابة المئات في هجوم استهدف المتظاهرين.

كما قال شاهد عيان إن عشرات المتظاهرين كانوا في مخيم اعتصام في ساحة بالمدينة، عندما أطلق مسلحون النار عليهم من سيارة مسرعة. وأضاف أن مسلحين ملثمين يرتدون ملابس مدنية وصلوا إلى الساحة، ثم بدأوا في إطلاق النار على المتظاهرين.

أما في بغداد، فأعلن التلفزيون العراقي، فجر امس أن المتظاهرين يواصلون فعالياتهم في ساحة التحرير وشارع السعدون وساحة الخلاني وشارع أبو نواس في العاصمة العراقية، مضيفاً أن الوضع الأمني مستقر.

وكان آلاف العراقيين خرجوا ليل الاثنين الثلاثاء سيراً وبسياراتهم مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد فيما احتشد متظاهرون في ساحة التحرير. والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين، التي اعلنت إضرابا لمدة أسبوع، ونقابة المهندسين بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول الى أماكن الاعتصامات والتظاهرات، خصوصاً في الجنوب.

