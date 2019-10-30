عربيات ودوليات

بغداد- الوكلات: دعا زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون مشاركة الأحزاب الحالية.

وخاطب الصدري الذي تمثله أكبر كتلة نيابية في البرلمان العراقي في تغريدة على تويتر رئيس الوزراء قائلا» على عادل عبد المهدي الحضور تحت قبة البرلمان للإعلان عن انتخابات مبكرة بإشراف أممي وبمدة قانونية غير طويلة».

كما طالب أن تتخذ خلال تلك المدة كل الإجراءات الضرورية لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب. وأوضح ضرورة أن تكون تلك الانتخابات دون مشاركة الأحزاب الحالية إلا من ارتضاه الشعب، بحسب تعبيره. كما علق على القرارات التي اتخذها البرلمان العراقي في وقت سابق قائلا «لا يغرنكم تصويت البرلمان فكله صوري». وختم متوجها إلى النواب بقوله «أنبهكم بأن جلستكم خالية من محاسبة الفاسدين» وكان البرلمان العراقي صوت في وقت سابق، الاثنين، على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

