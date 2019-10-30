عربيات ودوليات

القاهرة- «كونا»: اعربت جامعة الدول العربية امس عن «الانزعاج والاسف» ازاء تصاعد العنف وتساقط الضحايا المصاحب لتظاهرات العراق التي انطلقت منذ الاول من اكتوبر الحالي.

وقال الامين العام للجامعة العربية أحمد ابوالغيط في بيان ان «الازمة الحالية تتطلب التحلي بضبط النفس واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالاستجابة للمطالب الشعبية لابناء الشعب العراقي». ودعا ابوالغيط في هذا السياق جميع العراقيين المخلصين الى «التكاتف والعمل على احتواء الازمة والحفاظ على المكتسبات التي حققها العراق خلال الفترة الماضية على مختلف الاصعدة» واكد في الوقت ذاته استعداد الجامعة العربية للقيام بالمسؤولية المنوطة بها تجاه العراق وشعبه ودعم كل ما من شأنه الحفاظ على العراق واستقراره ولحمته الوطنية. واعرب عن تعازيه لاسر الضحايا «في الاحداث الدموية المؤسفة» سواء في العاصمة بغداد او المحافظات العراقية الاخرى وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

