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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث دهس قطار لسيارتهم في الأقصر جنوب مصر. وكشف شهود عيان أن قطارا دهس سيارة عند مزلقان بدران شمال مدينة الأقصر، ما أسفر عن مصرع 4 مواطنين وإصابة آخرين، مؤكدين أن سيارات الإسعاف هرعت لموقع الحادث وقامت بنقل الضحايا والمصابين للمستشفى.

وتبين أن سائق السيارة حاول عبور المزلقان من دون أن ينتبه لقدوم قطار مسرع، ما أدى لوقوع الحادث والإطاحة بالسيارة ومصرع 4 من ركابها.

من جانبها، كشفت وزارة النقل المصرية تفاصيل الحادث حيث أكدت أنه في صباح اليوم الثلاثاء(أمس)، وأثناء سير جرار على خط ما بين محطتي الأقصر والكرنك، اقتحمت سيارة نصف نقل محملة بركاب شريط السكة الحديد من الجهة الغربية إلى الشرقية في مكان غير معد للعبور، مضيفة أنه نتج عنه 4 قتلى و 4 مصابين.

وأشارت الوزارة إلى وجود مزلقان من الجهة المقابلة لموقع الحادث تابع للسكة الحديد على بعد 2 كيلو متر من مكان غير معد للعبور، والذي اقتحمت منه السيارة شريط السكة الحديد، بالإضافة إلى وجود كوبريين علويين لعبور السيارات وهما كوبري المطار وكوبري أبو الجود على بعد نحو 3 كيلومترات. وأشارت إلى أن هيئة السكك الحديد سبق وأن قامت بغلق هذا المعبر أكثر من مرة بمحاضر رسمية إلا أن الأهالي يعاودون فتحه مخالفة لتعليمات الهيئة.

