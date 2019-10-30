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بيروت- الوكالات: أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مساء امس استقالة حكومته على خليفة التظاهرات التي تجتاح لبنان من نحو اسبوعين وقال الحريري في كلمة مقتضبة من مقر إقامته وسط بيروت إن «الشعب اللبناني ينتظر منذ 13 يوماً قراراً سياسيا يوقف التدهور وقد حاولت الوصول إلى مخرج، إلا أنني وصلت إلى طريق مسدود» موضحا انه سيتوجه إلى قصر بعبدل الرئاسي لتقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية ميشال عون.

وكانت استقالة الحريري المطلب الأبرز خلال الاحتجاجات التي تفجرت في الـ17 من أكتوبر الحالي، على إثر عزم حكومته فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين، لكن سرعان ما تحولت إلى المطالبة باستقالة حكومة الحريري ورحيل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.

ويبلغ الحريري 49 عاما، وهو نجل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري الذي اغتيل عام 2005.

وقبل وقت قليل من إعلان الحريري اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمّع الرئيس للمتظاهرين في وسط بيروت، في إشارة إلى التوترات المتزايدة في البلاد. وعمد عشرات المعتدين على تكسير وإحراق الخيم التي نصبها المحتجّون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت وهاجموا متظاهرين كانوا لا يزالون في المكان.

وتشهد البلاد شللاً كاملاً بعد 13 يوماً من احتجاجات اتّسمت بقطع طرقات رئيسة وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمّتها. ومنذ 17 أكتوبر تكتظّ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق عديدة من الشمال إلى الجنوب، بالمتظاهرين في إطار حراك شعبي عابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وامس تدخّلت أيضاً القوى الأمنية لوقف صدامات بين متظاهرين ومناصرين لحزب الله وحركة أمل على جسر رئيس (الرينغ) في العاصمة يقطعه المحتجّون منذ أيام عدة. وأظهرت لقطات فيديو أنصار حزب الله وحركة أمل، وهم يدمرون خيام المعتصمين في ساحة رياض الصلح وسط بيروت ويشعلون بها النيران ويشتبكون مع المحتجين. وقال شهود وتلفزيون «الجديد» اللبناني إن قوات الأمن تدخلت لمنع تفاقم الموقف، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الجموع. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن القوى الأمنية عملت على «إطفاء الحرائق في خيم المعتصمين في ساحتي الشهداء ورياض الصلح.. في انتظار وصول رجال الإطفاء».

ونقلت عن المحتجين تأكيدهم أنهم «لن يتركوا الساحتين رغم تحطيم خيامهم»، في وقت عملت قوات من مكافحة الشغب والجيش على محاولة «السيطرة على الوضع في الساحتين».

ويفترش المحتجون الأرض على جسر الرينغ، ليقطعوا الطريق بأجسادهم، وقد انضم إليهم عدد من الشخصيات العامة، من بينهم المخرجة اللبنانية الحائزة على جوائز عالمية، نادين لبكي.

كما يلجأ المتظاهرون إلى أساليب أخرى لقطع الطرق مثل إحراق الإطارات المطاطية والمستوعبات، وإيقاف عشرات السيارات في منتصف الطرق، فيما تحاول الأجهزة الأمنية فتح مسارب جزئية لتسهيل حركة المواطنين.

ورغم هطول أمطار كثيفة في أرجاء لبنان، واصل الكثيرون احتجاجهم، لا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، وساحة النور في مدينة طرابلس (شمال)، ومدن صيدا وصور (جنوب) وبعلبك في البقاع. كما واصل البعض الاعتصام في مدن عدة حتى الليل.

في المقابل نظّم التيار الوطني الحر مسيرة في مدينة جونية دعما للرئيس ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.

