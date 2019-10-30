عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: سيعقد مجلس النواب الأميركي غدا الخميس أول جلسة تصويت رسمي في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق مسؤول في المجلس، في وقت يدفع الديموقراطيون للمضي قدما في الإجراء الذي ستتخلله جلسات استماع علنية. وقال مسؤول ديموقراطي رفيع إن جلسة التصويت سوف «تحدد الخطوات المقبلة للتحقيق»، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديموقراطيين بالخطوة المقبلة.

ويبدو أن الإجراء يهدف إلى الرد على انتقادات ترامب الذي يعتبر والجمهوريين إن إطلاق إجراءات العزل يفتقد للصلاحية ما لم يتم التصويت عليه في المجلس. وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها الى كتلتها البرلمانية «سنقدم هذا الاسبوع الى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن النص «يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الاميركيين» كما «يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه».

ومن المرجّح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديموقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديموقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله. وحتى الآن يجري الاستماع للشهود في التحقيق المستمر منذ شهر في جلسات مغلقة، مما يعرضه لانتقادات الجمهوريين الذين يصفونه بأنه سري وغير شرعي.

الى ذلك كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية عن ظهور أول شاهد من داخل الإدارة في قضية عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يستعد للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب على الرغم من رفض إدارة ترامب التعاون مع لجان التحقيق. ويعتزم مسؤول في الأمن القومي بالبيت الأبيض وهو ضابط شارك في حرب العراق، إخبار محققي الإقالة في مجلس النواب بأنه سمع الرئيس ترامب يناشد الرئيس الأوكراني بالتحقيق حول أحد منافسيه السياسيين الرئيسين وهو طلب اعتبره المساعد مضراً بالمصالح الأميركية وفقاً لما أوردته الصحيفة.

وقام العقيد ألكسندر فيندمان وهو أرفع خبير مختص في ملف أوكرانيا في مجلس الأمن القومي بتسجيل اعتراضات داخلية مرتين حول كيفية تعامل الرئيس ترامب مع دائرته الداخلية في ملف أوكرانيا مضيفاً أن «شعوراً بالواجب» دفعه لإخبار لجنة التحقيق بما حدث وفقاً لمسودة البيان الذي حصلت عليه الصحيفة.

من جانبه، رد الرئيس ترمب على تسريبات «نيويورك تايمز» الأميركية بشكل ضمني، واتهم الديمقراطيين بأنهم يقودون عملية انقلاب ضده وقال على تويتر «يعرف الأميركيون الآن أن التحقيق في قضية العزل هو مجرد خدعة وانقلاب صامت لإقالة الرئيس من منصبه».

كما يسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق. وكان كوبرمان قد تقدّم بدعوى قضائية طالب فيها القضاء بإصدار قرار بشأن «الأوامر المتضاربة» من السلطتين التنفيذية والتشريعية. ويرغب الديموقراطيون في الاستماع إلى شهادة كوبرمان بسبب ما تردد أنه شارك في المكالمة التي جرت في 25 يوليو الماضي بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي حثه فيها على التحقيق في نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن.

ويضع الديموقراطيون أعينهم على شخصية أكثر أهمية وهي مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. ويريد الديمقراطيون سماع شهادة مباشرة من بولتون الذي أشارت شهادات مسؤولين آخرين إلى انزعاجه بسبب جهود البيت الأبيض للضغط على رئيس أوكرانيا للتحقيق في أنشطة منافسين سياسيين لترامب.

