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عواصم- الوكالات: زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل بعد من منطقة في شمال شرق سورية تقول أنقرة إنه يتعين على مقاتلي الوحدات تركها وذلك قبل بضع ساعات من حلول موعد نهائي لانسحابهم.

وبموجب اتفاق أُبرم قبل أسبوع بين الرئيسين التركي والروسي كان يتعين أن تعمل قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية على إخراج جميع أفراد وحدات حماية الشعب وأسلحتهم من منطقة بعمق 30 كيلومترا جنوبي الحدود التركية السورية بحلول الساعة السادسة مساء امس. على ان ستبدأ القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في منطقة أضيق بعمق عشرة كيلومترات على الجانب السوري من الحدود.

وقال أكار «يبدو أن منظمة وحدات حماية الشعب الإرهابية ما زالت في منطقة عملية نبع السلام». وأضاف «محاربة الإرهاب هذه لم تنته. ندرك أنها لن تنتهي». وتابع «سيتم تحديد قواعد الاشتباك المتعلقة بأي المركبات يتعين استخدامها والسلطات والتوجيهات». ويزور وفد روسي تركيا حاليا لإجراء محادثات بشأن الدوريات الحدودية والوضع الأمني الأشمل في شمال شرق سورية.

في غضون ذلك اندلعت «اشتباكات عنيفة» امس بين قوات النظام السوري والقوات التركية الغازية في شمال شرق سورية للمرة الأولى منذ بدء العدوان التركي في التاسع من أكتوبر حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض امس. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القوات التركية شنّت صباحاً قصفاً مدفعياً على قوات النظام ووقعت «اشتباكات بالرشاشات» على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا، مشيراً إلى أن هذا «أول صدام مباشر بين الطرفين».

على صعيد متصل قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن الولايات المتحدة ستتصدى لأي محاولة لانتزاع السيطرة على حقول النفط السورية من أيدي الجماعات السورية المسلحة المدعومة أميركيا وهددت «البنتاغون» على لسان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، باستخدام «القوة الساحقة» أمام من يحاول السيطرة على الحقول النفطية، سواء كان الخصم «داعش» أو قوات مدعومة من روسيا أو سوريا. وأعلن الجيش الأميركي الأسبوع الماضي أنه يعزز وضعه في سوريا بأصول إضافية تشمل قوات ميكانيكية للحيلولة دون انتزاع السيطرة على حقول النفط من قبل فلول تنظيم داعش أو غيرهم. وقال إسبر للصحفيين في البنتاغون «ستبقى القوات الأميركية متمركزة في هذه المنطقة الاستراتيجية للحيلولة دون وصول داعش إلى تلك الموارد الحيوية. وسنرد بالقوة الساحقة على أي جماعة تهدد سلامة قواتنا هناك».

وعند ملاحقته بالأسئلة عما إذا كانت مهمة الجيش الأميركي تشمل الحيلولة دون وصول أي قوات روسية أو تابعة للحكومة السورية إلى حقول النفط قال إسبر «الإجابة المختصرة نعم، إنها موجودة بالفعل».

