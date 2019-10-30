عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: كشف مستشار في قوات سورية الديموقراطية «قسد» إن مصدرا سريا حصل على الملابس الداخلية لزعيم تنظيم «داعش» القتيل ابوبكر البغدادي وأجرى عليها اختباراً للحمض النووي بغية التحقق من هويته قبل عملية نفذتها القوات الأميركية الخاصة لقتله.

ونشر بولات جان وهو مستشار كبير في «قسد» التي يقودها الأكراد تفاصيل على «تويتر» عن مساهمة العمل المخابراتي لقواته في تحديد موقع البغدادي وقال جان إن «مصدرنا الخاص الذي كان قد تمكن من الوصول إلى البغدادي جلب ملابسه الداخلية لإجراء فحص الحمض النووي له والتأكد 100% من كون الشخص هو البغدادي نفسه دون أي تردد».

