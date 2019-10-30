دوليه

تتجه الأنظار اليوم إلى ملعبي «أنفيلد رود» و»ستامفورد بريدج» اللذين يستضيفان قمتي الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، بين ليفربول وضيفه أرسنال، وتشلسي وضيفه مان يونايتد.

في المباراة الأولى يحل أرسنال ضيفا على ليفربول للمرة الثانية هذا الموسم بعد الأولى قبل شهرين عندما خسر أمامه 1-3 في المرحلة الثالثة من الدوري، علما بأن الفريق اللندني لم يفز على ليفربول في المباريات التسع الأخيرة التي جمعت بينهما حيث خسر خمس مرات مقابل اربعة تعادلات.

وتبدو مهمة أرسنال صعبة جدا في ضيافة ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة في الدوري حتى الآن، ما جعله متصدرا بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي حامل اللقب في العامين الأخيرين.ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات عالية إثر فوزه الثمين على ضيفه توتنهام 2-1 الأحد واستعادته نغمة الانتصارات بعد التعادل مع مضيفه مان يونايتد 1-1 الاحد قبل الماضي، فيما يعاني ارسنال الأمرين محليا حيث خسر أمام مضيفه شيفيلد يونايتد 0-1 وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وجاره كريستال بالاس 2-2 بعدما تقدم بثنائية.

وأفلت ليفربول من الإقصاء من المسابقة بسبب اشراك لاعب غير مؤهل في مواجهة ميلتون كينز دونز في الدور الثالث حيث اكتفت الرابطة بتغريمه 200 ألف جنيه استرليني (نحو 246 ألف دولار).وسيكون نصف هذه الغرامة معلق التنفيذ حتى نهاية موسم 2020-2021. وكان يمكن لعقوبة مفروضة على هذا النوع من الانتهاكات ان تصل الى الاقصاء من البطولة.ولم تكن شهادة الانتقال الدولية للاعب ليفربول الإسباني بيدرو تشيريفيلا (22 عاما) مكتملة، حيث كان يحتاج لشهادة جديدة بعد عودته الى ناديه الأصلي هذا الصيف اثر انتهاء إعارته مع اكستريمادورا الإسباني.ودخل تشيريفيلا بديلا في الدقيقة 63 من المباراة التي فاز فيها ليفربول 2-0 بتشكيلة احتياطية.

وفي الثانية على ملعب «ستامفورد بريدج»، يسعى تشلسي إلى رد الاعتبار لخسارته المذلة أمام مانشستر يونايتد 0-4 على ملعب أولد ترافورد» في المرحلة الأولى من الدوري في 11 أغسطس الماضي.

ويمر تشلسي بأحلى فتراته في الآونة الأخيرة حيث حقق أربعة انتصارات متتالية خولته احتلال المركز الرابع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول المتصدر، فيما يعاني مان يونايتد الأمرين حيث حقق الأحد فوزه الأول بعد تعادلين وخسارتين، والثالث هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه نوريتش سيتي 3-1 وصعد من المركز الرابع عشر إلى السابع بفارق 15 نقطة عن ليفربول.

