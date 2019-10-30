دوليه

يعود ريال مدريد إلى منافسات الدوري الإسباني بعد غيابه عن مباريات عطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب إرجاء مواجهة الـ»كلاسيكو» أمام برشلونة الى 18 ديسمبر، طامحاً الى إعادة «النظام» وإزاحة غرناطة عن الصدارة.

وتبدو المنافسة في أوجها في مستهل الموسم الجديد، إذ لا يفصل بين غرناطة المتصدر وفياريال السابع سوى ثلاث نقاط مع وجود ريال سوسييداد في خضم الصراع بين الكبار أيضا باحتلاله المركز الثالث بعد عشر مراحل.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز السادس بفارق نقطتين عن غرناطة المتصدر، إذ يخوض مباراة اليوم ضد ليغانيس الأخير بفوز وحيد وخمس نقاط فقط وهو مدرك بأنه لا مجال لهفوات مماثلة للتي ارتكبها في مباراته الأخيرة حين مني بهزيمته الأولى في الدوري على يد ريال مايوركا (0-1) ما فتح الباب أمام برشلونة للتصدر ومن بعده غرناطة.

وبرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الخسارة أمام مايوركا بالمعاناة «أكثر من مرة في دخول أجواء المباريات. كنا نعرف أننا سنعلب ضد فريق يلعب جيدا على أرضه ويستحق المزيد في جدول ترتيب المسابقة. عانينا في صناعة الفرص. فرضنا سيطرتنا بعض الشيء لكننا لم نخلق الفرص لتسجيل الأهداف».

ورأى أن المشكلة «ليست خطة اللعب أو اللاعبين، إنه القرار الذي اتخذته. لسنا سعداء بهذه المباراة وعلينا تحليل الأمور جيدا. نلعب مباراة كل ثلاثة أيام ويجب أن تكون لدينا الاستمرارية. لا يجب ان نلعب مباريات كهذه. إذا أردنا تحقيق أشياء مهمة فعلينا أن نحقق الاستمرارية بداية واللعب بمزيد من الحيوية. اللاعبون المصابون ليسوا عذرا. لا يمكننا تغيير ذلك. لدينا لاعبين آخرين وعليهم جميعا اظهار المستوى الذي يؤهلهم للعب هنا».

ويحل إشبيلية الخامس (19 نقطة) اليوم ايضا ضيفا على فالنسيا صاحب البداية الصعبة هذا الموسم (يحتل المركز الثاني عشر بثلاثة انتصارات).والأمر ذاته ينطبق على ريال سوسييداد الذي يلتقي اليوم مع ضيفه ليفانتي باحثا عن فوزه الثالث تواليا.

ويلعب اليوم ايضا أتلتيك بلباو مع إسبانيول، وريال بيتيس مع سلتا فيغو.

