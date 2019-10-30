دوليه

يلتقي بوروسيا دورتموند مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ اليوم على ملعب «سيغنال إيدونا بارك» في قمة الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا. وتأتي المباراة بعد 12 يوما من مواجهة الفريقين على الملعب ذاته في المرحلة الثامنة من الدوري عندما فاز دورتموند بهدف قائده ماركو رويس في الدقيقة 58 حيث كان الفوز الوحيد لرجال المدرب السويسري لوسيان فافر في مبارياتهم الخمس الأخيرة. وسيحاول بوروسيا دورتموند الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام جاره شالكه السبت في المرحلة التاسعة من الدوري، العودة إلى سكة الانتصارات لمواصلة مشواره في المسابقة التي توج بلقبها للمرة الرابعة والأخيرة موسم 2016-2017.وبعد بداية قوية للموسم عندما حقق ثلاثة انتصارات في المراحل الأربع الأولى، تراجعت نتائج بوروسيا دورتموند الذي فرط في الفوز في ثلاث مباريات بعدما تقدم بهدفين وسقط في فخ التعادل 2-2.في المقابل، ستكون المباراة فرصة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ للثأر لخسارته أمام دورتموند والتي لم تؤثر على صدارته للبوندسليغا كونه بقي متصدرا وعزز ريادته في المرحلة التاسعة بفوزه الكبير على ضيفه إينتراخت فرانكفورت 4-2 الأحد. وتبرز أيضا قمة فولفسبورغ رابع الدوري مع لايبزيغ السادس ووصيف بطل نسخة العام الماضي من مسابقة الكأس.

