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دوليه

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بيل يريد الرحيل


أكدت تقارير إخبارية أن نجم ريال مدريد، الويلزي غاريث بيل، قرر الرحيل عن صفوف فريق العاصمة الإسبانية خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل، وذلك بعدما ساءت العلاقة بينه والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
وكشفت صحيفة «ماركا» أمس أن بيل يتواصل حاليا مع مسؤولي نادي «شنغهاي شينهوا» للرحيل في يناير المقبل. وازدادت الأزمة بين بيل وزيدان عقب صيف محتدم بينهما، بعدما قرر المدرب الفرنسي أخيراً عدم استدعاءه لمباراة كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا في مطلع أكتوبر الحالي، والذي اعتبره بمثابة عقوبة من «زيزو» رغم أن قراره جاء بناءا على توصية من الجهاز الطبي بعدم المخاطرة به.
وبناء على ذلك قرر بيل (30 عاما) التحدث مع وكيل أعماله، جوناثان بارنيت، ليبحث له عن ناد جديد في يناير المقبل، معتبرا أنه لا يتم تقديره بالشكل اللازم داخل «البيت الأبيض».


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