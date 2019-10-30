دوليه

استقال مدرب فينورد روتردام الهولندي ياب ستام أول من امس من منصبه اثر خسارة فريقه القاسية امام اياكس 0-4 ضمن الدوري الهولندي. وكشف ستام في بيان بان الاستقالة «لم تكن قرارا سهلا. لقد فكرت بالامر مليا وطويلا. وصلت الى خلاصة بانه افضل للنادي، للاعبين ولي شخصيا ان ابتعد». وقال النادي على موقعه الرسمي بان ستام «استقال مع مفعول فوري» مشيرا الى الى النادي لم يكن يريده ان يرحل واضاف «المدرب كان يحظى بدعمنا ومساندة اللاعبين الذين كانوا يرغبون ببقائه. لكن اذا قال احدهم :لم اعد اثق بهذا المشروع ولا اريد البقاء هنا من الان وصاعدا يتعين علينا احترام ذلك. انه امر محزن».

