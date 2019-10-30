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اعتبر مدرب الجهراء محمد المشعان ان صدارة فريقه لدوري الدرجة الأولى «صدارة معنوية» وذلك بعد الفوز على خيطان 2-0 في المباراة التي جمعتهما أول من أمس على ستاد علي صباح السالم ضمن الجولة السادسة للمسابقة والتي شهدت كذلك فوز الفحيحيل على الصليبخات بهدف دون رد. وقال المشعان في تصريح تلفزيوني بعد اللقاء إن مشوار البطولة مازال طويلاً وإن الجهاز الفني وضع هدفاً على المدى القصير وهو الفوز في المباريات الثلاث قبل التوقف الدولي وحصد 9 نقاط.

وأضاف: «الأداء في الشوط الأول لم يعجبني بالنسبة لفريق يطمح للعودة إلى الدوري الممتاز ومواجهة الكبار في مسابقات الكؤوس، وطلبت من اللاعبين أن يقوموا بردة فعل»، مشيداً بدور اللاعبين وقيامهم بالدور المطلوب.

ورفع الجهراء رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة، بفارق نقطتين عن الصليبخات الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط، فيما تراجع خيطان إلى المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وصعد الفحيحيل إلى المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف خلف برقان.

وأشار المشعان إلى أنه لعب بمدافعين في الشوط الثاني من أجل زيادة الهجوم على خيطان المتكتل دفاعياً، موضحاً: «كرة القدم تحتاج للمغامرة في بعض الأحيان، وهذا ما قمنا به في الشوط الثاني وبالفعل تمكنا من الفوز».

وأبدى رضاه عن الحالة البدنية للفريق رغم وجود بعض الأمور الواجب معالجتها «وأهمها مشكلة إضاعة الفرص»، مشيداً باللاعبين الشباب الذين ظهروا بصورة جيدة خلال المباريات الأخيرة. وأردف: «نتقبل أن نتعرض للانتقادات كجهاز فني، لكن اللاعبين الشباب يحتاجون للدعم في هذه الفترة».

بدوره: أشاد مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني بدور رئيس النادي حمد الدبوس والجهاز الإداري في الفريق برئاسة حمد العجمي في دعم اللاعبين خلال الفترة الماضية، مما أسهم في عودة الفحيحيل للانتصارات وتحقيق الفوز الثاني في المسابقة بعد الخسارة في أول 3 مباريات.

وأضاف العدواني: «العودة لم تكن سهلة إطلاقاً لأننا الخسارة في 3 مباريات متتالية تؤثر فنياً ونفسياً على اللاعبين رغم وجود محترفين جيدين، لكننا غيرنا من طريقة تعاملنا مع المباريات»، مؤكداً أن دوري الدرجة الأولى لا يحتاج إلى لعب مفتوح بل ينبغي التركيز على كيفية خطف النقاط الثلاث. وأشار إلى أن كل الفرق الخمسة متقاربة المستوى وأي فريق بإمكانه الفوز على الآخر وهذا ما حدث بالفعل خلال الجولات الماضية.

