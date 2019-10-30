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نالت لاعبة منتخب الكويت لالعاب القوى مريم مال الله اول من امس الميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة رياضة المرأة الخليجية السادسة التي تختتم اليوم في الكويت.

وبهذا الفوز اضافت اللاعبة مال الله ميدالية شخصية ثانية لها بالدورة بعد احرازها في وقت سابق ميدالية فضية في منافسات الوثب الثلاثي كما احرزت اللاعبة الكويتية أمل الرومي ميدالية برونزية بعد حلولها بالمركز الثالث في مسابقة 800 متر عدوا. وحققت لاعبات منتخب الكويت لرياضة المعاقين ثلاث ميداليات بواقع فضية واحدة جاءت عبر اللاعبة باسمة نجم في منافسات رمي القرص وبرونزيتين عبر كل من دنيا المطيري في رمي القرص ايضا وملاك هادي ضمن منافسات دفع الجلة.

