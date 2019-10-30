محلية

يسدل في 07:00 مساء اليوم في فندق كراون بلازا، الستار على منافسات النسخة الخامسة والعشرين من بطولة آسيا للبولينغ التي استضافها مركز الكويت للعبة في السالمية بنجاح منقطع النظير على مدى 10 أيام بمشاركة 27 دولة، وتحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

ويتضمن حفل الختام فقرات مبسطة تعبر عن التراث الكويتي، وتحييه احدى الفرق الوطنية، ويسبقه كلمة لرئيس الاتحادين الدولي والآسيوي ورئيس نادي البولينغ الشيخ طلال المحمد، بحضور وفود الدول المشاركة.

وقبل توزيع آخر ميداليتين ذهبيتين اليوم، تبدو ماليزيا وكأنها ضمنت الى حد كبير صدارة جدول الترتيب، عقب انتهاء منافسات 10 مسابقات من اصل 12 تتضمنها الدورة، حيث بلغ رصيدها 5 ذهبيات وفضية و4 برونزيات، وتليها كوريا الجنوبية (3 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات) والصين (ذهبية وفضية وبرونزية) وهونغ كونغ (ذهبية) وإندونيسيا (فضيتين) وتايوان (فضية وبرونزية) والهند والكويت (فضية) واليابان (برونزية).

وستسعى ماليزيا الى ازاحة كوريا عن الصدارة التي سيطرت عليها آخر 5 نسخ من البطولة، وبالتالي استعادة ريادتها التي كانت متجلية في تسعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث انها ستحقق مرادها، شرط الا تحقق كوريا اكثر من ذهبية في مسابقتي «الاساتذة» للرجال والسيدات اليوم، حيث تقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية.

ومن المعلوم ان الماليزي المخضرم رفيق اسماعيل نال ذهبية «الاساتذة» خلال منافسات النسخة الاخيرة في هونغ كونغ عام 2016، متقدما على لاعب هونغ كونغ مايكل ماك والياباني شوغو وادا. اما الكورية الجنوبية جونغ دا وون، فقد نالت ذهبية المسابقة نفسها للسيدات متقدمة على مواطنتها باييك سونغ جا واليابانية جاسمين يونغ-ناثان.

وكانت هونغ كونغ احرزت ميداليتها الاولى في الدورة اول من امس، بفوزها بذهبية الفرق (الخماسي) للرجال حيث سجلت 7031 نقطة، تلتها تايوان (7005) والصين (7001). ولدى السيدات، انتزعت كوريا الجنوبية الذهبية بسهولة بتسجيلها 7045 نقطة، وتلتها ماليزيا (6825) وتايوان (6781)، علما ان الاخيرة احرزت اول ميداليتين لها في النسخة الحالية.

وامس، توج الماليزي تيمي تان بذهبية المجموع العام برصيد 5805 نقاط، متقدما على الصيني دو جيان تشاو (5745) والكوري الجنوبي كانغ هي وون (5724). ولدى السيدات، تفوقت الكوريتان الجنوبيتان لي نا يونغ وباييك سونغ جا ونالتا الذهبية والفضية مسجلتان 5884 و5760 نقطة على التوالي، تاركتان البرونزية للماليزية سين لي جين (5714).

من جهته، أبدى المدير الفني لمنتخب ماليزيا مارادونا تشو سعادته بالإنجازات التي حققتها بلاده حتى الآن، مضيفا: «جئنا للفوز بذهبية واحدة أو أكثر، وقد تحقق هذا بالفعل بفضل البداية القوية للفريق، وعليه فأي ميداليات أخرى ستكون إضافة جيدة، وسنسعى لحصد المزيد».

وأكد تشو أن البطولة قوية من الناحية الفنية، وقال: «تنحصر المنافسة بين كوريا الجنوبية وماليزيا في منافسات السيدات، فيما تعد المنافسة في مسابقات الرجال أكثر صعوبة بتواجد 5 منتخبات بذات المستوى تقريبا. وعليه يصعب التنبؤ بالنتائج مسبقا»، وأثنى تشو على التنظيم والضيافة، مشددا على أن مركز الكويت للبولينغ يعد الأفضل عالميا سواء من حيث المساحة أو التجهيزات الفنية والتقنية.

بدوره، أشاد المدير الفني لمنتخب سنغافورة جنسن لين بالتنظيم رفيع المستوى الذي تشهده البطولة، فضلا عن الضيافة، مؤكدا بأنها جاءت متكاملة هذا العام في الكويت من حيث التنظيم والمستوى الفني الذي بلغ مرحلة العالمية، بمشاركة أفضل لاعبي القارة من الجنسين، وقال: «أسرة البولينغ الآسيوية تعيش أفضل أيامها في الكويت». وذكر لين أن حظوظ منتخب بلاده في الفوز بالمراكز الأولى تعد محدودة بقدر كبير، واضاف: «جئنا لتطوير قدرات اللاعبين واكتساب الخبرة أكثر من المنافسة، نظرا لكون أغلبية اللاعبين من الشباب».

