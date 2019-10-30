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انتزع الشباب السعودي فوزا صعبا على شباب الأردن 1- 0 على ملعب الأمير خالد بن سلطان اول من امس في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة الاندية العربية. ويدين الشباب بالفضل في فوزه لمدافعه الأيمن حسن معاذ الذي أرسل كرة خادعة من مسافة بعيدة استقرت داخل المرمى في الدقيقة (90). وقدم الفريقان عرضا جيدا في الشوط الأول ولاحت فرصة امام شباب الأردن لافتتاح التسجيل لكن براعة الحارس عبدالله العويشير حالت دون ولوج تسديدة محمد الرازم الشباك بعد ان تصدى لها على دفعتين (15). وأضاع عبدالله الحمدان هدفاً لا يضيع عندما واجه المرمى الأردني ولعب الكرة بجوار القائم (41) وكرر الكولومبي دانيلو أسبريا نفس السيناريو عندما واجه المرمى ولعب الكرة بجانب القائم (45).

وفي الشوط الثاني واصل الشباب إهدار الفرص السهلة عندما واجه عبدالله الحمدان المرمى وتجاوز الحارس ولعب الكرة في الشباك الخارجية (77) قبل ان يحسم حسن معاذ النتيجة في الرمق الاخير عندما سدد كرة لولبية استقرت في المقص الأيمن للحارس الأردني (90).

من جانب آخر حدد الاتحاد العربي لكرة القدم موعدا جديدا لمباراة الذهاب بين القوة الجوية العراقي وضيفه مولودية الجزائر ضمن دور الـ 16 اذ قرر اقامتها على ستاد البصرة الدولي بدلا من ستاد كربلاء في السابع من نوفمبر المقبل.

