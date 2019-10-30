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«يد الكويت» تعاقد مع الجيلاني

زيد خلف
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الأربعاء 30 أكتوبر 2019

تعاقد نادي الكويت مع لاعب كرة اليد التونسي الجيلاني معرف قادما من نادي أهلي دبي الاماراتي لتدعيم صفوف الفريق في بطولة الأندية الاسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل. ويعد معرف أول صفقات الأبيض استعدادا للمشاركة في البطولة التي يخوضها الفريق في المجموعة الاولى إلى جانب اندية سان هوك الكوري مستضيف البطولة، وزاغروس الإيراني والعربي القطري والشارقة الاماراتي. ويمتاز اللاعب التونسي بالبنية القوية والسرعة فضلا عن تميزه في الخط الخلفي وهو ما يشكل اضافة مهمة للأبيض الساعي للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.


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