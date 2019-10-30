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تعاقد نادي الكويت مع لاعب كرة اليد التونسي الجيلاني معرف قادما من نادي أهلي دبي الاماراتي لتدعيم صفوف الفريق في بطولة الأندية الاسيوية التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر المقبل. ويعد معرف أول صفقات الأبيض استعدادا للمشاركة في البطولة التي يخوضها الفريق في المجموعة الاولى إلى جانب اندية سان هوك الكوري مستضيف البطولة، وزاغروس الإيراني والعربي القطري والشارقة الاماراتي. ويمتاز اللاعب التونسي بالبنية القوية والسرعة فضلا عن تميزه في الخط الخلفي وهو ما يشكل اضافة مهمة للأبيض الساعي للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

